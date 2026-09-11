«Во всех исторических боях они шли впереди»: в Казани празднуют День танкиста

Митинг в День танкиста

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Казани сегодня прошел торжественный митинг в честь 80-й годовщины Дня танкиста. Мероприятие состоялось у Монумента славы воинам-танкистам. Под торжественную музыку к памятнику вынесли флаги России и Татарстана кадеты лицея № 78. Инициатором митинга выступила региональная общественная организация «Ветераны танкисты».

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мы сегодня собрались для празднования Дня танкиста. В 1946 году правительством было подписано постановление о праздновании Дня танкиста. Днем празднования определили второе воскресенье сентября. И вот прошло 80 лет со дня учреждения этого праздника. Основная цель нашей организации – патриотическое воспитание. Кто, кроме нас, передаст новому поколению те традиции, которые были сформированы еще в Великую Отечественную войну и послевоенное время?», – сказал председатель правления региональной общественной организации Республики Татарстан «Ветераны танкисты» Александр Гурьянов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В мероприятии приняли участие члены фонда имени Героя России Дамира Исламова, а также родственники погибшего в зоне СВО танкиста. Фонд нередко проводит совместные акции с «Ветеранами танкистами». Так, недавно, они совместно отправили очередной гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции.

«Сегодняшний для нас очень важен. Мы каждый год отмечаем День танкиста, с тех пор, как Дамир поступил в танковое училище. Когда он был жив, мы регулярно его поздравляли. Для нас это очень ценно», – поделилась сестра Героя России Дамира Исламова, депутат муниципального образования Шигалеевского сельского поселения Динара Алтынова.

После этого слово дали почетному гостю, ветерану Великой Отечественной войны, полковнику в отставке Алексею Николаевичу Комлеву. В феврале этого года он отметил столетний юбилей. Алексей Николаевич произнес речь, сильно растрогавшую собравшихся.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Вся моя жизнь была посвящена защите Родины. На фронте я был солдатом, и после я продолжил служить Родине. И вот дослужился до звания полковника. Вы знаете, что на территории нашей республики размещается Казанское высшее танковое командное краснознаменное училище. С Сахалина, с Дальневосточного фронта, приказом Министра Обороны я был направлен в Казань на центральные бронетанковые курсы. Я предан нашим вооруженным силам, предан нашим военным. У меня и сын, и внук окончили Казанское танковое училище. И вот в прошлом году россияне отмечали 80 лет Победы. Все мы были рады, особенно я и моя семья. Я очень хотел дожить до этой знаменательной даты, и я дожил, и сегодня присутствую с вами на этом празднике. Спасибо танкистам! Танкисты воевали во все времена, во всех исторических сражениях танкисты были впереди, ну как не гордиться?!», – произнес речь перед гостями и участниками мероприятия Алексей Николаевич Комлев.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

После торжественной части прошло возложение цветов. Многочисленные гости стянулись к монументу с цветами в руках. В церемонии участвовали ветераны, волонтеры, участники благотворительных организаций, школьники и юнармейцы.