В Казани полиция проводит проверку после сообщений об избиении девушки в лифте

О том, что девушка была избита в лифте жилого дома на улице Мансура Хасанова, сообщили в соцсетях. Судя по видео, мужчина приволок девушку в подъезд, завел в кабину лифта и нанес ей несколько ударов. Местные жители предполагают, что пара снимала квартиру посуточно, и переживают как за состояние девушки, так и за свою безопасность.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, по данному факту в отделе полиции «Танкодром» проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.