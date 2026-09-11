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Происшествия 11 сентября 2026 13:25

В Казани полиция проводит проверку после сообщений об избиении девушки в лифте

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О том, что девушка была избита в лифте жилого дома на улице Мансура Хасанова, сообщили в соцсетях. Судя по видео, мужчина приволок девушку в подъезд, завел в кабину лифта и нанес ей несколько ударов. Местные жители предполагают, что пара снимала квартиру посуточно, и переживают как за состояние девушки, так и за свою безопасность.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, по данному факту в отделе полиции «Танкодром» проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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