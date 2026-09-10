Из Лаишевского района бойцам СВО отправили 39-й гуманитарный груз

Из Лаишевского района бойцам специальной военной операции отправили очередную партию гуманитарной помощи. Ее собрали предприниматели района совместно с благотворительным фондом «Помощь Своим» и коллективом «Рыболовное братство».

В состав груза вошли строительные материалы для обустройства быта военнослужащих, пулеметные турели для мобильных огневых групп, а также медицинские препараты и принадлежности. Медицинскую помощь подготовили Казанский медико-инструментальный завод и профсоюзный комитет Лаишевской ЦРБ.

«Мы всегда стараемся учитывать не только бытовые нужды, но и актуальные запросы подразделений», – отметил координатор гуманитарной помощи, полковник запаса Александр Афанасьев.

Подготовка к отправке заняла два дня. Часть помощи загрузили в Казани, затем КамАЗ прибыл в Лаишевский район, где в него погрузили оставшиеся вещи. Груз сопровождают двое военнослужащих.

Эта отправка стала уже 39-й с июня 2022 года. За это время жители, предприниматели, волонтерские объединения и организации района неоднократно направляли военнослужащим необходимое оборудование, снаряжение и предметы первой необходимости.

«Если вы хотите помочь фронту, просто сделайте это. Присоединяйтесь к нам», – призвал Александр Афанасьев.

Материал подготовлен при участии Марии Шадриной