В Татарстане отремонтирован участок дороги «Казань – Ульяновск» – Камское Устье

В Татарстане завершен капремонт участка автодороги «Казань – Ульяновск» – Камское Устье протяженностью 5,7 км. Работы проведены в Камско-Устьинском районе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Специалисты провели фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, устроили нижний слой из асфальтобетонной смеси и верхний слой покрытия из щебеночно мастичного асфальтобетона», – говорится в сообщении.

Рабочие также укрепили обочины щебнем, нанесли горизонтальную разметку и установили 37 дорожных знаков.

Автомобильная дорога «Казань – Ульяновск» – Камское Устье связывает два субъекта РФ и обеспечивает выход на скоростную трассу М12.