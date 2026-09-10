Эксперты клуба «Волга» назвали приоритеты избирателей Татарстана

На площадке Экспертного клуба «Волга в видео «Общественный запрос и ожидания накануне выборов» политологи и представители политических партий обсудили ключевые тенденции в обществе перед выборами в Государственную думу, вопросы легитимности кампании, а также специфику региональных повесток в условиях специальной военной операции. Отдельной темой стало масштабирование проекта «Электронная доска почета».

Видео: Экспертный клуб «Волга»

Депутат Госдумы России Руслан Гаджиев привел в пример результаты «Народной программы». По его словам, выполнено 90% наказов, поступивших от татарстанцев в 2021 году, – среди них модернизация учреждений здравоохранения и образования, ремонт дорог и коммуникаций. Повестку расширила специальная военная операция. Депутат отметил, что 70% ветеранов СВО вернулись на рабочие места, порядка 100 военнослужащих открыли свое дело. В республике действуют республиканские и федеральные программы.

Гаджиев особо подчеркнул важность платформы «Электронная доска почета», лауреатами которой уже стали более 15 тысяч выдающихся татарстанцев.

«Те люди труда, которые внесли вклад в развитие региона и России, должны быть по-настоящему оценены. Вы не представляете, как люди реагируют на вручение свидетельств — это дорогого стоит. Их должны знать, ими должны гордиться. И это подстегивает молодежь: уже есть молодые передовики, которые стремятся попасть на Электронную доску почета. Инициатива нашла огромный отклик. Я уверен: то, что родилось здесь, обязательно станет федеральным», – отметил Руслан Гаджиев.

Депутат также подчеркнул, что стабильность региона и экономики – это прежде всего стабильная работа промышленных объектов.

«В Республике Татарстан выстроена компетентная система государственного управления, налажена устойчивая связь власти с обществом, с органами местного самоуправления. Диалог, который ведет власть с населением в Татарстане, необходимо демонстрировать другим регионам», – отметил профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти НИУ «Высшая школа экономики» Марат Баширов.

В качестве примеров такой работы он привел «Народную программу» «Единой России» и инициативу ЛДПР по созданию Центров мужского здоровья. Однако политическим партиям, по его мнению, стоит формировать повестку с учетом запросов, связанных со специальной военной операцией.

«Это единственная избирательная кампания, которая проходит в военное время. При этом есть и традиционная повестка, которая не меняется. Человек хочет жить хорошо. Одна из претензий нашим противникам, нашим врагам украинского режима, то, что они захватили власть. А мы должны продемонстрировать, что, несмотря на все то, что происходит, у нас работают демократические механизмы, наш парламент был сформирован демократическим путём, с максимальным соблюдением всех юридических требований», — подчеркнул Марат Баширов.

Выборы в Госдуму проходят в условиях повышенной тревожности, отметил Михаил Виноградов. Тем не менее на электоральной карте России Татарстан занимает особое место. Эксперт подчеркнул важность деликатного подхода к проведению выборов. Кампания не должна усиливать ощущение двусмысленности у граждан, нагнетать тревожность или провоцировать накопление управленческих ошибок, которые порой возникают при исполнении предвыборных обещаний.

«В Татарстане, где традиционно внимательно относятся к этим нюансам, удается минимизировать риски и дать людям возможность высказать накопившиеся переживания. Республика демонстрирует один из самых ценных региональных подходов в рамках текущей избирательной кампании», – отметил Михаил Виноградов.

На заседании отметили: специальная военная операция, бесспорно, имеет большое значение для избирателей, однако на первом месте для граждан стоят рост цен на коммунальные платежи, развитие инфраструктуры, строительство дорог, заработная плата, ситуация в здравоохранении и образовании. По словам Павла Данилина, избиратели понимают, что, несмотря на сложное положение, страна развивается, Татарстан – лидер по инвестиционному климату, создаются рабочие места, укрепляется промышленный суверенитет, действуют республиканские и федеральные программы. Большое внимание уделяют защите традиционных ценностей и безопасности граждан.

«Попытки угрожать нам, шантажировать нас, терроризировать нас – особенно в преддверии выборов – очевидно, для чего это делается: чтобы население поверило – вот сейчас, если мы проголосуем против, всё остановится. Но это шантажисты, террористы, они добиваются ровно обратного. Важно укреплять безопасность. И это в том числе развитие промышленных предприятий, развитие оборонных предприятий. И мы, конечно, понимаем, что Татарстан вносит свою очень большую лепту в нашу оборону, в нашу безопасность», – отметил Павел Данилин.

Эксперты также отметили последовательную работу по сохранению межконфессионального и межнационального мира в Татарстане. По их словам, она позволяет выстраивать диалог с избирателем и обеспечивать высокий уровень явки татарстанцев.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

В Татарстане в дни голосования также пройдут дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.