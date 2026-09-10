Участник «СВОего бизнеса» в Челнах планирует открыть цветочный магазин

Ветеран специальной военной операции с позывным Зарик планирует открыть собственный цветочный бизнес. До этого он восемь лет работал учителем физкультуры в школе. Свою предпринимательскую идею мужчина развивает в рамках федеральной программы «СВОй бизнес», которая проходит в Набережных Челнах.

«Это все благодаря моей тете, потому что она больше года работала флористом. Она рассказала об этом бизнесе и я решил свой путь предпринимательства начать с этого», – рассказал Зарик.

Одной из частей обучения стали встречи с действующими предпринимателями. Участники знакомятся с работой предприятий и могут узнать, как устроен бизнес на практике. Зарик, в частности, посетил цветочный салон предпринимателя Дианы Королевой.

Она рассказала, что идея собственного дела появилась у нее несколько лет назад перед Днем матери. Тогда вместе с мужем она приехала покупать цветы и задумалась об открытии современного цветочного магазина.

«У меня возникла мысль: „А что, если мы сделаем не только цветочный, а стильный, красивый, яркий магазин, который отличается?“ Это сейчас, возможно, привычны такие магазины», – рассказала Королева.

Обучение по программе «СВОй бизнес» в Набережных Челнах длится пять дней. Участвовать в нем могут ветераны специальной военной операции и члены их семей, которые хотят открыть собственное дело или развивать уже существующее. В программу входят основы предпринимательства, оценка рынка, финансовое планирование, вопросы налогообложения и меры государственной поддержки.

Участники также посещают действующие предприятия и общаются с предпринимателями. В завершение обучения им предстоит подготовить и защитить собственные бизнес-проекты.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина рассказала участникам о доступных мерах государственной поддержки. В частности, выплаты, связанные с участием в специальной военной операции, не учитываются при расчете дохода семьи для заключения социального контракта.

Программа «СВОй бизнес» реализуется с 2025 года. Она уже охватила около 1,2 тыс. ветеранов специальной военной операции и членов их семей более чем в 50 регионах страны. По данным организаторов, 45% участников проекта открыли собственное дело либо вывели существующий бизнес на новый уровень.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой