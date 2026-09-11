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Общество 11 сентября 2026 14:25

Начальника локомотивного депо Агрыза наградили за помощь участникам СВО

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Начальнику эксплуатационного локомотивного депо Агрыз Горьковской дирекции тяги – филиала «РЖД» Алексею Сизову вручили Благодарность руководителя Администрации Раиса Татарстана Асгата Сафарова, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Награду передал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Марат Хисамутдинов.

Сизова отметили за активную гражданскую позицию и личное участие в организации сбора гуманитарной помощи в рамках проекта «Народный Фронт. Все для Победы».

Начальник депо занимается волонтерской деятельностью на протяжении трех лет. В частности, он помогает сотрудникам предприятия, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.

Сизов организует сбор необходимых вещей и средств, а также лично участвует в сопровождении гуманитарных грузов.

Коллектив депо под его руководством оказывает поддержку не только военнослужащим, но и членам их семей. Военнослужащие, в свою очередь, выражают благодарность всем, кто участвует в этой работе.

Хисамутдинов поблагодарил Сизова за его деятельность. По словам замминистра, такая гражданская позиция может служить примером для других и способствует формированию ответственности перед страной и окружающими.

#помощь участникам СВО #гуманитарная помощь #награждение #агрызский район рт
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