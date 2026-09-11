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Общество 11 сентября 2026 18:11

В Казани могут ограничить движение в связи с Посланием Раиса РТ 28 сентября

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В Казани могут ограничить движение в связи с Посланием Раиса РТ 28 сентября
Фото: rais.tatarstan.ru

В Казани могут временно ограничить движение транспорта 28 сентября в связи с проведением Послания Раиса Татарстана Государственному Совету республики. Соответствующее постановление сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, ограничение планируют ввести с 7:00 до 12:00 при необходимости на участках улиц Пушкина, Театральной и Карла Маркса. На улице Пушкина движение могут ограничить от улицы Карла Маркса до улицы Бассейной в обоих направлениях, на Театральной – от улицы Тельмана до улицы Дзержинского. Также ограничение коснется территории муниципальной парковки на улице Карла Маркса от улицы Пушкина до улицы Театральной.

Отметим, точная дата проведения Послания пока не утверждена Государственным Советом Татарстана.

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