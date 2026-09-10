Труженику тыла из Елабужского района Татарстана исполнилось 95 лет

Труженик тыла Лотфулла Назмутдинов из Елабужского района Татарстана сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Фото из личного архива

«Лотфулла Назмутдинович родился 10 сентября 1931 года в деревне Татарское Текашево ТАССР. Окончил три класса школы. Во время войны работал в колхозе разнорабочим. В 1958 году юбиляр уехал в Ташкент, где трудился стропальщиком и крановщиком», – рассказали в пресс-службе.

Лотфулла Назмутдинов приехал в Елабугу в 1993 году, где проживает до сих пор вместе с дочерью Гулсиной Шгаеповной. Общий трудовой стаж ветерана составляет 47 лет.