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Общество 10 сентября 2026 11:12

Труженику тыла из Елабужского района Татарстана исполнилось 95 лет

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Труженик тыла Лотфулла Назмутдинов из Елабужского района Татарстана сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

ветеран

Фото из личного архива

«Лотфулла Назмутдинович родился 10 сентября 1931 года в деревне Татарское Текашево ТАССР. Окончил три класса школы. Во время войны работал в колхозе разнорабочим. В 1958 году юбиляр уехал в Ташкент, где трудился стропальщиком и крановщиком», – рассказали в пресс-службе.

Лотфулла Назмутдинов приехал в Елабугу в 1993 году, где проживает до сих пор вместе с дочерью Гулсиной Шгаеповной. Общий трудовой стаж ветерана составляет 47 лет.

#Год воинской и трудовой доблести
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