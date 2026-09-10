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Общество 10 сентября 2026 10:04

Улицы Бугульмы украсили фотографии земляков с электронной Доски почета РТ

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На центральных улицах Бугульмы разместили новую наружную кампанию с портретами земляков, включенных в электронную Доску почета Республики Татарстан. Об этом сообщил мэр Бугульмы, глава Бугульминского района РТ Дамир Фаттахов в своем официальном канале в МАКС.

Фаттахов отметил, что для него это прежде всего история о людях, которыми действительно может гордиться город. За каждой фотографией – годы работы, профессиональные достижения, ответственность и вклад в развитие Бугульмы.

Он подчеркнул важность того, чтобы жители знали земляков не только по фамилиям в официальных списках, видели их и понимали: рядом трудятся люди, чьи достижения получают признание на уровне всей республики.

«Поздравляю наших земляков. Спасибо за ваш труд и за ещё один повод сказать: Бугульма гордится вами», – добавил глава района.

Фаттахов также напомнил, что площадка создана в этом году по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

#Электронная доска почета РТ #Бугульма
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