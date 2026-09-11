Депутат Госдумы Рустам Калимуллин оценил пикетную кампанию «ЕР»

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Депутат Государственной Думы Рустам Калимуллин в ходе рабочей поездки в Камско-Устьинский район Татарстана оценил пикетную площадку партии «Единая Россия», организованную в райцентре Камское Устье, в парке имени Туфана Миннуллина. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР».

«Пикетные площадки –важная составляющая избирательной кампании. У людей есть возможность прийти, поговорить с агитаторами, разобраться в нюансах кампании, узнать больше о кандидатах в депутаты», – заметил парламентарий.

По словам Калимуллина, жители республики во время встреч высказывают не только разные просьбы, но и предложения, которые затем включаются в народную программу. В этом контексте он напомнил о программе «Наш двор», запущенной в 2020 году по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. В ее рамках обновлено около 6 тыс. дворов, что позволило улучшить условия проживания примерно 1,5 млн татарстанцев.

Пикетная кампания «Единой России» проходит по всему Татарстану. На брендированных площадках жителям рассказывают о предстоящих выборах в Госдуму и кандидатах партии, а также раздают агитационные материалы.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено десять официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».