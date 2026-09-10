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Общество 10 сентября 2026 11:01

Раис РТ оценил темпы строительства социальных объектов в Тюлячинском районе

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Раис РТ оценил темпы строительства социальных объектов в Тюлячинском районе
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководителями предприятий и учреждений, главами сельских поселений и активом Тюлячинского района, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Как доложил глава района, в этом году в районе сдано большое количество социальных объектов. Кроме того, он поблагодарил руководство республики за программы поддержки малых форм хозяйствования», – говорится в сообщении.

Рустам Минниханов, обращаясь к активу, отметил, что открытый сегодня в Тюлячах манеж является объектом самого высокого уровня, а также поздравил жителей с таким подарком. Говоря о сельском хозяйстве, Раис указал на необходимость усилить работу по увеличению поголовья в районе.

#тюлячинский район рт #Рустам Минниханов
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