Раис РТ оценил темпы строительства социальных объектов в Тюлячинском районе

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководителями предприятий и учреждений, главами сельских поселений и активом Тюлячинского района, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Как доложил глава района, в этом году в районе сдано большое количество социальных объектов. Кроме того, он поблагодарил руководство республики за программы поддержки малых форм хозяйствования», – говорится в сообщении.

Рустам Минниханов, обращаясь к активу, отметил, что открытый сегодня в Тюлячах манеж является объектом самого высокого уровня, а также поздравил жителей с таким подарком. Говоря о сельском хозяйстве, Раис указал на необходимость усилить работу по увеличению поголовья в районе.