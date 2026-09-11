За гибель женщины будут судить татарстанца, который на катере влетел в волнолом

44-летнего жителя Чистополя будут судить за гибель женщины на Каме. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По данным следствия, происшествие случилось в мае 2026 года под Чистополем. Мужчина, будучи пьяным, катался на катере с четырьмя пассажирами на борту. В какой-то момент он потерял управление и влетел в береговой бетонный волнолом. В результате происшествия одна из пассажирок скончалась, другая – получила тяжелые травмы.

Уголовное дело направлено в Чистопольский городской суд.