В центре Казани пройдет уличный благотворительный концерт в пользу бойцов СВО

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В воскресенье, 13 сентября, в центре столицы Татарстана, на пешеходной улице Баумана, состоится благотворительный концерт с участием заслуженных артистов РТ. Все собранные средства организаторы намерены направить участникам специальной военной операции.

Среди выступающих будут такие известные татарстанские исполнители, как Ильнат Фархуллин, Альберт Валиуллин, Ильнар Миранов, группа «Ямьле» и Гульназ Асаева. Концерт начнётся в 15 часов на сцене у памятника Коту Казанскому.

Все средства, собранные во время концерта, будут переданы на поддержку бойцов через автономную некоммерческую организацию «Комитет семей воинов Отечества Республики Татарстан».

Организует мероприятие администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани.