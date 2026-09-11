news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 11 сентября 2026 14:10

В центре Казани пройдет уличный благотворительный концерт в пользу бойцов СВО

Читайте нас в
В центре Казани пройдет уличный благотворительный концерт в пользу бойцов СВО
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В воскресенье, 13 сентября, в центре столицы Татарстана, на пешеходной улице Баумана, состоится благотворительный концерт с участием заслуженных артистов РТ. Все собранные средства организаторы намерены направить участникам специальной военной операции.

Среди выступающих будут такие известные татарстанские исполнители, как Ильнат Фархуллин, Альберт Валиуллин, Ильнар Миранов, группа «Ямьле» и Гульназ Асаева. Концерт начнётся в 15 часов на сцене у памятника Коту Казанскому.

Все средства, собранные во время концерта, будут переданы на поддержку бойцов через автономную некоммерческую организацию «Комитет семей воинов Отечества Республики Татарстан».

Организует мероприятие администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани.

#Благотворительный концерт #спецоперация
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Казани прозвучали сирены из-за воздушной тревоги

10 сентября 2026

Режим ракетной опасности введен в Татарстане

10 сентября 2026
Новости партнеров