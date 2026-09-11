Ветеринар Цыпленков назвал бешенство главной угрозой для домашних животных

Бешенство остается главной угрозой для домашних животных, поскольку это смертельное и неизлечимое заболевание. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

По словам специалиста, защитить животное от бешенства позволяет своевременная вакцинация.

Цыпленков отметил, что существуют и другие опасные заболевания, которые могут привести к гибели животных. Среди них ветеринар назвал чуму, энтерит и гепатит.

Кроме того, домашние животные могут столкнуться с заболеваниями, которые не всегда приводят к смерти, но способны вызвать серьезные проблемы со здоровьем. К ним относятся парагрипп, аденовирусные инфекции и другие болезни.

Для защиты собак сейчас применяются комплексные вакцины, которые позволяют одновременно сформировать защиту от нескольких заболеваний и тем самым снизить риск их гибели.

Цыпленков добавил, что строгих требований к регистрации кошек пока нет, однако это не отменяет необходимости их вакцинации.