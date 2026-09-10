Фестиваль труда и доблести прошел в Камско-Устьинском районе

В Камско-Устьинском районе Татарстана состоялся Фестиваль труда и доблести, на котором отметили жителей, внесших значимый вклад в развитие муниципалитета. Мероприятие прошло в парке имени Т. Минуллина в Камском Устье.

Фестиваль объединил работников сельского хозяйства и промышленности, врачей и учителей, строителей и инженеров, представителей культуры и социальной сферы, общественных деятелей и волонтеров. Среди участников были представители трудовых и семейных династий, а также участники специальной военной операции и их семьи.

Почетными гостями стали глава района Наиль Вазыхов, депутат Госдумы Рустам Калимуллин, депутаты Госсовета РТ Леонид Якунин и Айдар Тагиров.

Выступавшие на сцене руководители и гости говорили о роли человека труда в жизни района и отмечали, что за достижениями земляков стоят трудолюбие, ответственность и верность родной земле.

Рустам Калимуллин отметил, что раньше о достижениях передовиков производства и тружеников села зачастую знал только узкий круг людей. По его словам, благодаря Электронной доске почета информация о заслугах жителей Татарстана теперь доступна в любой точке России. Депутат также подчеркнул, что инициатива Раиса РТ Рустама Минниханова заинтересовала другие регионы.

Наиль Вазыхов рассказал о развитии промышленности в Камско-Устьинском районе. Благодаря деятельности местных предприятий растут объемы производства и создаются новые рабочие места. Устойчивый рост показывают и аграрии района, увеличиваются показатели животноводства. Важную роль в этом играют механизаторы, доярки, ветеринары и фермерские хозяйства, которые участвуют в республиканских и федеральных программах и получают гранты на развитие.

За последние годы в районе существенно изменилась социальная инфраструктура. В рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» и республиканской программы «Наш двор» за пять лет благоустроили 28 дворов, отремонтировали около 80 км дорог и построили более 15 новых объектов. Преобразились также парки и скверы.

В сфере образования в районе открыли девять центров «Точка роста», по проекту «Новая школа» отремонтировали девять учреждений. Ученики Камско-Устьинского района стали победителями и призерами олимпиад по 15 предметам.

При поддержке республики в районе построили и модернизировали семь фельдшерско-акушерских пунктов, закупили 33 единицы оборудования. Среди ключевых объектов последних лет также – капитальный ремонт Центральной районной больницы, строительство сельских клубов, спортивных объектов, новой детской школы искусств и обновление дорожной инфраструктуры.

В начале сентября в деревне Данышево открылся сельский клуб после капитального ремонта. В День знаний после капремонта открылась Камско-Устьинская средняя школа.

В Центральной районной больнице продолжается масштабное обновление первого этажа. Также модернизируют спорткомплекс «Акчарлак». В Парке Победы установят новые лавочки и современное освещение. Ожидается открытие нового здания Детской школы искусств.

Отдельным направлением развития района остается туризм. Наиль Вазыхов отметил природный потенциал территории и рассказал о планах по развитию гостиничной и общественной инфраструктуры.

«Мы идем по пути развития туристического направления – у нас знаменитые рыбалки, водные просторы, 73 километра береговой полосы, 43 километра от одного берега до другого, настоящее море. Плюс природа, пейзажи, горная местность, равнинная местность, здесь все природа сама нам дает. Нам есть над чем работать – нужно строить гостиничные комплексы, развивать сферу общественного питания», – поделился планами Наиль Вазыхов.

2026 год объявлен в Татарстане Годом воинской и трудовой доблести. По указу Раиса РТ Рустама Минниханова в республике появилась особая форма признания – Электронная доска почета. На ней собраны имена жителей, которые своим ежедневным трудом вносят вклад в развитие республики.

«Электронная доска почета – это республика, это масштаб. Каждое поощрение ведет к тому, что человек стремится дальше развиваться, и за ним тянутся другие», – уверен Наиль Вазыхов.

В настоящее время на Электронную доску почета занесены 37 трудовых коллективов и 52 лучших работника Камско-Устьинского района. Среди них – заслуженный мастер спорта РТ по национальной борьбе куреш, тренер спортивной школы Аухат Мухамадиев, учитель русского языка и литературы Камско-Устьинской кадетской школы-интерната Хамира Вафина, учитель физики Камско-Устьинской татарской средней школы Раиса Рафикова, врач общей практики и по совместительству анестезиолог-реаниматолог ЦРБ Рифат Назмеев, воспитатель детсада «Радуга» Юулдуз Мубариева, заведующая Янасалинским Домом культуры Ляля Мотыгуллина, секретарь Янасалинского сельского поселения Раиля Валиуллина, преподаватель Камско-Устьинской детской музыкальной школы Зульфия Мухамадеева, начальник планово-бюджетного отдела ЗАО «Ремонтная база флота имени Куйбышева» Полина Мякушкина, директор Комплексного центра социального обслуживания «Богородский рай» Наталья Зиннатова, главный бухгалтер МУП «Уют» Лилия Ганеева, генеральный директор ООО «Август–Камское устье» Александр Карасев и финансовый директор ООО «Уют+» Амина Мухаметшина.

Амина Мухаметшина работает в семейном предприятии по производству и реализации хлебобулочных изделий. Оно обеспечивает хлебом и хлебобулочными изделиями поселки и деревни Камского Устья, а также соседние районы. В штате предприятия 83 человека. Мухаметшина работает здесь с момента основания, а ее общий трудовой стаж составляет почти 50 лет.

«Я всю жизнь проработала в сфере торговли. Мне очень нравятся цифры, в школе я любила математику и алгебру. Еще в своей работе я всегда с удовольствием общаюсь с людьми. Попасть на доску почета для меня честь. Родные тоже очень обрадовались за меня», – поделилась она.

Еще одним лауреатом Электронной доски почета РТ стал тренер по борьбе корэш Камско-Устьинской спортивной школы Аухат Мухаммадиев.

«Когда узнал, что меня внесли на Электронную доску почета, очень удивился, было приятно. Я думаю, это доска почета – хорошая идея. У нас очень много достойных людей, которыми должны гордиться дети, семьи, земляки», – считает он.

На сцену также вышли тракторист-машинист ООО «Август-Камское Устье», заслуженный механизатор РТ Фаяз Бакиров, чей стаж работы в сельском хозяйстве превышает 20 лет, и другие представители трудовых профессий.

Профессиональный стаж Айрата Зиганшина в газовой отрасли составляет 42 года. Он начинал трудовой путь водителем ГАЗ-53, доставляя газовые баллоны потребителям района, а сейчас работает водителем аварийной машины. В 2025 году Зиганшин получил почетную грамоту Министерства промышленности за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие отрасли.

Мастер сетевого участка «Сетевой компании» Нургали Курбанов 36 лет назад начал работать электромонтером. За заслуги в отрасли он награжден Почетной грамотой Премьер-министра РТ.

За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие района звание почетного гражданина Камско-Устьинского района присвоили депутату Государственной Думы РФ Ильдару Гильмутдинову.

Рядом с площадкой фестиваля также проходила пикетная кампания. Жителям и гостям района рассказывали о выборах в Государственную Думу России, а также раздавали агитационные материалы.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

В Татарстане в дни голосования также пройдут дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.