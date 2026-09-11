Фестиваль «Всей семьей на старт» пройдет 12 сентября в Казани

Семейный спортивный фестиваль «Всей семьей на старт. Всей семьей на выборы!» пройдет 12 сентября в казанском экстрим-парке УРАМ. В программе – спортивные мастер-классы, командные игры и другие активности для учеников 1–4-х классов казанских школ и их родителей.

Организатором фестиваля выступает Спортивный совет Татарстана при поддержке Центральной избирательной комиссии республики. Мероприятие проводится в рамках проекта «Всей семьей на выборы».

Фестиваль призван познакомить детей с различными видами физической активности, популяризировать здоровый образ жизни и развивать семейные спортивные традиции.

В УРАМ-парке одновременно будут работать пять тематических зон. На площадке «Городки» для семей проведут мастер-классы по городошному спорту. В зоне «Флорбол» состоятся обучающие занятия и командные игры.

Для родителей и детей также проведут совместную зарядку и занятия йогой. Еще одна площадка будет посвящена спортивной борьбе, где участники смогут познакомиться с этим видом спорта. В баскетбольной зоне запланированы обучающие занятия и командные игры.

Родители и дети смогут самостоятельно выбирать спортивные площадки, вместе участвовать в мастер-классах и знакомиться с новыми видами спорта.

К проекту также присоединились школы Казани. Образовательные учреждения, которые соберут на фестивале наибольшее количество участников, получат в качестве награды спортивный инвентарь.

Фестиваль откроет концерт лауреатов фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Творческие номера также будут проходить в течение дня параллельно с работой спортивных площадок. Таким образом, программа мероприятия объединит спортивные и творческие активности для семей.