В Татарстане заключено 138 концессионных соглашений

В Татарстане действует 138 концессионных соглашений, причем 119 концессий относятся к сфере ЖКХ. Об этом сообщила начальник отдела развития государственно-частного партнерства Агентства инвестиционного развития РТ Зухра Гайсина на совместном заседании комитетов Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству и по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Более 1,8 тыс. объектов ЖКХ в 19 районах переданы концессионерам для реконструкции. Объем привлеченных инвестиций в ЖКХ превысил 2 млрд рублей», – рассказала она.

По словам Гайсиной, из 138 концессионных соглашений имеется пять концессий, по которым отмечены какие-либо отклонения, но не существенные.

«Результаты проверки подтверждают устойчивость механизма реализации концессионных соглашений, поскольку нарушений в части целевого использования государственного имущества и несоответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения не зафиксировано. Доля проектов с выявленными отклонениями в части сроков реализации и объемов инвестирования составляет менее 4%», – заявила она.

Для минимизации рисков несоблюдения условий концессионных соглашений Гайсина предложила установить обязательный выездной мониторинг с фотофиксацией объектов.