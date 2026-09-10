От детей – героям: в Общественной палате РТ передали письма для участников СВО

Фото: Общественная палата РТ

В Общественной палате Республики Татарстан состоялась передача писем, написанных детьми, отдыхавшими в Республиканском центре «Черноморец», участникам специальной военной операции. 1500 писем передал директор центра Евгений Ветров.

В мероприятии приняли участие председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев, Герой России Иван Додосов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с Общественными наблюдательными комиссиями (ОНК) Михаил Аничкин, заслуженный тренер РФ, советник председателя ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова, председатель Комиссии по вопросам патриотического воспитания, делам молодёжи и ветеранов Анвар Мухаметзянов, командир бронетанковой группы Андрей Янкин, а также супруги участников специальной военной операции.

«Сегодня полторы тысячи детских писем, написанных ребятами во время отдыха, мы передали нашим бойцам, которые сейчас воюют на СВО, – легендарным командирам: Андрею Янкину и Герою России Ивану Додосову. Детские подарки и письма имеют большое значение для бойцов СВО. Для военнослужащих такие подарки невероятно ценны. Бойцы берут письма с собой на передовую и хранят в нагрудном кармане, у самого сердца. В этих строчках – детская искренность, тепло и вера в победу: именно это придаёт солдатам сил и напоминает, ради чего они сражаются», – поделилась Ольга Павлова.

Также она отметила, что диалог с участниками на площадке Общественной палаты получился глубоким и откровенным. Разговор шёл о боевой работе, о патриотическом воспитании, о возвращении наших ребят к мирной жизни.

«Гордимся нашими земляками – до мурашек, до слёз… Этот разговор по-настоящему впечатлил: такой искренний, мужской, сильный. От всей души желаем бойцам здоровья и нашей общей победы – мы все её так ждём! Это великие люди великой страны. Республика Татарстан – земля героев», – подчеркнула Ольга Павлова.

Акция проводилась в рамках Года воинской и трудовой доблести в Республике Татарстан и направлена на поддержку морального духа военнослужащих, укрепление связи между фронтом и тылом, а также воспитание у подрастающего поколения уважения к защитникам Отечества.

Фото: Общественная палата РТ