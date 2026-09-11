Раис РТ: «Преступность становится транснациональной, нам важно объединиться»

Сегодня в Казани встретились руководители ведомств по исполнению наказаний шести стран СНГ. Они обменялись опытом и обсудили наиболее актуальные вопросы в сфере международного взаимодействия. О том, как снизить число рецидивов, повысить эффективность исправления осужденных, когда в РТ появится мультиколония, читайте в репортаже «Татар-информа».





Сегодня в Казанской ратуше состоялось заседание XI Совета руководителей пенитенциарных служб стран СНГ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Как только сошел с трапа самолета, сразу ощутил, как тепло и радушно меня встречают в Татарстане»

Сегодня в Казанской ратуше состоялось заседание XI Совета руководителей пенитенциарных служб стран СНГ. В мероприятии принимают участие руководители соответствующих ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Кроме представителей уголовно-исполнительной системы, на Совете присутствуют сотрудники Антитеррористического центра государств – участников СНГ, Исполнительного комитета СНГ.

На заседании обсудят опыт работы стран СНГ, организационные вопросы деятельности Совета, выполнение межгосударственных правоохранительных программ, основы исправления осужденных, организацию работы с верующими и вопросы социальной защиты сотрудников пенитенциарных служб.

Азизхон Умархонов: «Я, как начальник департамента, много слышал о деятельности Совета, но только когда я оказался здесь, смог в полной мере оценить истинный масштаб взаимодействий» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Совета руководителей пенитенциарных служб государств – участников СНГ – начальник Департамента исполнения наказания при Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан Азизхон Умархонов первым взял слово на церемонии открытия мероприятия.

«Я, как начальник департамента, много слышал о деятельности Совета, но только когда я оказался здесь, смог в полной мере оценить истинный масштаб взаимодействий. Несмотря на то что это наша первая встреча, как только я сошел с трапа самолета, я сразу ощутил, как тепло и радушно меня встречают в Татарстане», – рассказал он.

Аркадий Гостев: «Ваше общее участие в этом мероприятии подтверждает общее стремление к укреплению международного сотрудничества, профессионального диалога, обмена опытом и поиску эффективных решений, стоящих перед нами задач» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Далее Азизхон Умархонов предоставил слово директору ФСИН России Аркадию Гостеву.

«Искренне рад приветствовать всех вас в России, в Республике Татарстан, на XI заседании Совета руководителей пенитенциарных служб стран СНГ. Для нас большая честь принимать вас в Казани – городе трудовой доблести, который символизирует единство традиций, обычаев, достижений и прогресса во многих отраслях экономики. Ваше общее участие в этом мероприятии подтверждает общее стремление к укреплению международного сотрудничества, профессионального диалога, обмена опытом и поиску эффективных решений стоящих перед нами задач», – обратился к собравшимся глава ведомства.

Также он поблагодарил Раиса Республики Татарстана Рустама Минниханова за высокий уровень взаимодействия, за постоянное внимание к уголовно-исполнительной системе региона и вклад, который он вносит, в том числе в строительство учреждений ФСИН.

Константин Чуйченко рассказал, что в Татарстане начнется строительство инновационного учреждения объединенного типа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Курс на улучшение бытового и медицинского обеспечения осужденных и содержащихся под стражей»

Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко рассказал, что в Татарстане начнется строительство инновационного учреждения объединенного типа.

«От имени Министерства юстиции РФ и от себя лично рад приветствовать вас на очередном заседании Совета руководителей пенитенциарных служб государств – участников СНГ. Эта площадка за годы своей работы зарекомендовала себя как авторитетный межгосударственный институт, позволяющий эффективно решать сложнейшие задачи в сфере исполнения уголовных наказаний», – сказал министр.

Сотрудничество стран Содружества в правовой и пенитенциарной сферах опирается на общность правовых систем, глубокие исторические традиции и единые цели обеспечения национальной и общественной безопасности, подчеркнул он.

«Министерство юстиции России придает ключевое значение развитию системного межведомственного взаимодействия с партнерами по СНГ. Наша общая задача – создание эффективных правовых механизмов, способных отвечать современным вызовам и гарантировать соблюдение прав и законных интересов граждан», – добавил он.

Символично, что сегодняшняя встреча проходит в Казани, отметил Чуйченко.

«В скором времени именно здесь начнет реализовываться проект по строительству инновационного учреждения объединенного типа, где будут использоваться передовые технологии и новейшие подходы в части обеспечения безопасности и создания благоприятных условий для содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных», – заявил министр юстиции РФ», – подчеркнул он.

Учреждение объединенного типа будет включать следственный изолятор и отдельные участки колоний разного типа: колонии общего и строгого режима, воспитательная колония для несовершеннолетних, женская колония и участок исправительного центра.

Он назвал создание современного мультирежимного и многофункционального учреждения объединенного типа важнейшей задачей для Министерства юстиции Российской Федерации и ФСИН России.

«Современная пенитенциарная политика невозможна без стратегии, направленной на совершенствование условий содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Министерство юстиции Российской Федерации совместно с Федеральной службой исполнения наказаний последовательно реализуют курс на модернизацию инфраструктуры уголовно-исполнительной системы, улучшение бытового и медицинского обеспечения осужденных и содержащихся под стражей лиц, создание современных условий работы для судов, прокуратуры, адвокатов и общественных организаций, внедрение новейших технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Примером современного высокотехнологичного учреждения является следственный изолятор на тысячу мест, который в прошлом году открылся в Казани. При строительстве этого СИЗО особое внимание было уделено безопасности и удобству эксплуатации», – отметил он.

«Строительство таких многофункциональных объектов в разных регионах страны позволит оптимально спланировать количество действующих учреждений, оптимизировать расходы на их содержание» Фото: © Алексей Смагин / РИА Новости

«В новом учреждении будут колонии с различными видами режима и СИЗО на 3 тысячи мест»

В августе этого года Правительство РФ приняло решение о том, что строительство этого многофункционального центра запланировано на 2027–2030 годы.

«Этот объект сосредоточит в себе исправительные колонии с различными видами режима и следственный изолятор на 3 тысячи мест. В учреждении будут применены новейшие организационные и инженерные решения, обеспечены комфортные условия работы для сотрудников учреждения. В нем также будут находиться единая служба закупки и единые производственные мощности», – объяснил Константин Чуйченко.

Осужденные смогут безопасно трудиться, обучаться новым профессиям, получать необходимые медицинские и образовательные услуги. Транспортная доступность учреждения объединенного типа и комфортные помещения для свиданий с родственниками помогут сохранить семейные связи, добавил Константин Чуйченко.

«Строительство таких многофункциональных объектов в разных регионах страны позволит оптимально спланировать количество действующих учреждений, оптимизировать расходы на их содержание, значительно сократить перемещение осужденных и перераспределить работников уголовно-исполнительной системы. Высвобождающиеся финансовые средства будут направлены на другие приоритетные направления. Обмен опытом по разработке и реализации подобных инновационных моделей пенитенциарных учреждений представляется одним из наиболее актуальных направлений сотрудничества между государствами – участниками Содружества», – подчеркнул министр юстиции России.

Он отметил важность развития институтов пробации и ресоциализации, которые направлены на оказание всесторонней помощи человеку в восстановлении социальных связей, трудоустройстве, получении образования после освобождения.

«В нашей стране большая роль в работе с осужденными отводится традиционным религиозным конфессиям. Приобщение к духовным и культурным ценностям способствует исправлению осужденных, которым священнослужители помогают переосмыслить и изменить свою жизнь. В России институт тюремного духовенства уже доказал свою эффективность. В 2014 году введены должности помощника начальника территориального органа ФСИН России, в 2024 году – должности помощника начальника следственного изолятора по работе

с верующими. В 2025 году такие должности появились в отдельных исправительных учреждениях», – рассказал Константин Чуйченко.

Также он поднял вопрос о совершенствовании пенитенциарной политики и расширении перечня наказаний, альтернативных лишению свободы.

Евгений Клемезь: «Совет активно принимает участие в реализации межгосударственных программ сотрудничества в борьбе с преступностью, противодействия терроризму и экстремизму, а также в области дерадикализации» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Спасибо за помощь в выявлении объявленных в межгосударственный розыск за совершение террористических преступлений»

Директор Департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Исполнительного комитета СНГ Евгений Клемезь поприветствовал всех от имени Генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева.

«Спасибо за традиционное гостеприимство и безупречную организацию нашей встречи в Казани – в городе с богатейшей историей, ставшем одной из ключевых площадок для масштабного многовекторного международного сотрудничества. Наше заседание проходит в канун знаменательного события – 35-летия образования Содружества Независимых Государств. За небольшой по историческим меркам период содружество плавно и последовательно осуществляет совместные меры по укреплению стабильности и безопасности на пространстве СНГ», – сказал Евгений Клемезь.

Он подчеркнул успешность взаимодействия стран в обеспечении общей безопасности.

«Совет активно принимает участие в реализации межгосударственных программ сотрудничества в борьбе с преступностью, противодействия терроризму и экстремизму, а также в области дерадикализации. В данном контексте Исполнительный комитет СНГ выражает благодарность членам Совета за организацию и проведение совместно с антитеррористическим центром СНГ комплекса розыскных мероприятий по выявлению в пенитенциарных учреждениях лиц, объявленных в межгосударственный розыск за совершение преступлений террористического и экстремистского характера», – добавил директор Департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Исполнительного комитета СНГ.

Рустам Минниханов: «Проведение такого значимого заседания в Казани свидетельствует о признании опыта республики в организации международных форумов и является достойной оценкой наших достижений» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы ценим сложившиеся отношения и дорожим доверием, которое установилось между нашими странами»

«Рад приветствовать вас в Республике Татарстан! Для нас большая честь и ответственность принимать XI заседание Совета руководителей пенитенциарных служб стран СНГ. Проведение такого значимого заседания в Казани свидетельствует о признании опыта республики в организации международных форумов и является достойной оценкой наших достижений», – обратился к представителям стран СНГ Раис Республики Татарстана Рустам Минниханов.

Как один из ведущих и промышленно развитых регионов Российской Федерации, Татарстан активно участвует в международной экономической деятельности и развивает сотрудничество с партнерами из стран СНГ, подчеркнул Рустам Минниханов.

«Мы ценим сложившиеся отношения и дорожим доверием, которое установилось между нашими странами. В настоящее время преступность приобретает транснациональный характер. Важно объединить усилия в борьбе с ней. Трудно переоценить роль Совета в сохранении контроля над криминогенной ситуацией в стране. За годы работы Совет стал авторитетной площадкой, где принимаются решения, определяющие вектор развития пенитенциарных систем на пространстве Содружества. Именно через такие площадки выстраивается единая линия противодействия современным вызовам, совершенствуется механизм исполнения наказаний и укрепляется правовое сотрудничество», – заключил Раис РТ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Численность спецконтингента сокращается по разным причинам»

«390 исправительных центров на сегодня существуют в России. Раньше их было около 400, но некоторые были закрыты. Это связано и с экономической ситуацией в том или ином регионе. В этих центрах пребывают осужденные к принудительным работам. Разместиться в этих центрах могут около 50 тысяч человек. В настоящее время там содержатся более 28 тысяч», – рассказал директор ФСИН России Аркадий Гостев.

Он отметил, что в этих центрах есть право выхода за пределы территории – например, чтобы сходить в магазин или увидеться с близкими.

«Исправительные центры хорошо справляются со своей задачей. Осужденные здесь выполняют поставленные перед ними задачи, зарабатывают деньги: средний уровень зарплат – 44 тысячи рублей. Для сравнения: в местах лишения свободы средний уровень зарплаты в пределах 13–15 тысяч рублей. Люди там часто социализируются, находят супругов, у осужденных есть возможность видеться с родными и близкими, что способствует лучшему перевоспитанию и социализации», – отметил Аркадий Гостев.

Порядка 65% этих центров созданы на базе бизнеса – остальные на базе учреждений ФСИН. Осужденные трудятся на самых разных видах производств и предприятий разного спектра. Работая здесь, осужденные могут выплатить компенсацию за совершенные ими преступления, объяснил он.

«Главная цель – снизить уровень рецидива. По статистике, приговоренные к принудительным работам в пять-шесть раз меньше повторно совершают преступления. Поэтому это очень эффективный механизм. С принятием закона о пробации эти две системы хорошо дополняют друг друга», – рассказал глава ФСИН России.

В Татарстане несколько таких исправительных центров, и работа эта расширяется, подчеркнул он.

«Численность спецконтингента сокращается, это происходит по разным причинам. За 2025 год на 7,3% меньше преступлений зарегистрировано, за первое полугодие – на 16,2% меньше зарегистрированных преступлений. Если же брать тяжкие и особо тяжкие, сокращение больше чем на 20%», – привел данные он.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании разобрали достаточно большой перечень вопросов.

«Сегодня мы рассмотрели десять вопросов: это и воспитательная работа, административно-служебные вопросы, административная работа и масса организационных. Делимся опытом. В воспитательных направлениях достаточно хороший опыт у Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана. В плане профилактики экстремизма и терроризма, мы смотрим на тот опыт, который есть в Узбекистане, Таджикистане. В плане производственной деятельности, обеспечения социальных условий классный опыт в Белоруссии», – объяснил Аркадий Гостев.

Он добавил, что все участники Совета делятся опытом, наработками и нормативной базой. Также он рассказал о развитии опыта передач граждан, совершивших преступление в странах СНГ, на Родину.

«Институт этот достаточно интересный. Он находится на начальном пути передачи лиц, осужденных к наказаниям не связанным с лишением свободы. Передаем таких в Киргизию, Армению, но не в больших объемах. Есть также опыт передачи лиц, осужденных к лишению свободы, для отбытия наказания в страну гражданства. По этой части есть различные документы, конвенции. Процедура достаточно длительная. Тут в первую очередь нужно узнать мнение осужденного, желание страны гражданства принять его для отбытия наказания», – отметил глава ФСИН России.

На данный момент готовится к подписанию соглашение с Узбекистаном о возможности передачи женщин, отбывающих наказание в России, добавил он.

Программа заседания XI Совета руководителей пенитенциарных служб стран СНГ продолжится и завтра, в ней – посещение нового казанского СИЗО, а также острова-града Свияжска.