«Вперед в СССР»: в Казани открылась выставка о советской эпохе

В Музее А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина открылась выставка «Вперёд в СССР. Культура в повседневности». Проект объединил собрания Национального музея РТ, Музейного комплекса Казани и Музея А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина.

«Эта выставка не про историю. Это выставка ностальгии: мы хотели рассказать о символах Советского Союза – об обыкновенных утилитарных предметах, которые были во многих семьях...» – объяснила директор Музея А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина Марианна Гаврилова.

Экспозиция разделена на шесть тематических комплексов, связанных с разными эпохами Советского Союза – от начала 1920-х до конца 1980-х годов. Каждый блок через бытовые инсталляции рассказывает о своем времени. При этом визуальный ряд на стенах – плакаты и снимки – работает как объединяющий исторический фон, собирая все разделы в цельный рассказ.

«В каждый предмет, который участвует в экспозиции, заложен определенный советский смысл», – отметил директор Музейного комплекса Казани Аркадий Карбаев.

«Культура в повседневности» стала первой выставкой из цикла экспозиций, посвященных СССР. Автором выставки выступил научный сотрудник и лектор Александр Белов. Экспозицию можно увидеть в Музее А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина до 30 ноября 2026.

Артур Константинов