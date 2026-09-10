В Казани пройдет заседание Совета руководителей пенитенциарных служб стран СНГ

XI заседание Совета руководителей пенитенциарных служб государств-участников Содружества Независимых Государств состоится в Казани 11 сентября. Мероприятие имеет определяющее практическое значение для межгосударственного пенитенциарного сотрудничества и является платформой, на которой рассматриваются актуальные вопросы, происходит обмен передовым опытом и принимаются ключевые решения.

Инициатором создания новой структуры на площадке СНГ выступила Федеральная служба исполнения наказаний. Межведомственный диалог по данному вопросу стартовал в декабре 2013 года в рамках I Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление», прошедшего на базе Академии ФСИН России. 16 октября 2015 года лидеры 6 стран СНГ подписали соглашение об образовании Совета. Государствами-учредителями стали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В 2018 году к документу присоединился Узбекистан – указанное решение вступило в силу в феврале 2019 года. Сегодня в состав Совета входят 7 глав пенитенциарных ведомств.

За 11 лет работы Советом принято более 60 решений. Достигнутые договоренности связаны в том числе с гармонизацией пенитенциарного законодательства, реализацией правоохранительных функций, совершенствованием исполнения уголовных наказаний, развитием институтов пробации и альтернативных видов наказания, обеспечением межгосударственного розыска, цифровизацией рабочих процессов.

В 2025 году ФСИН, совместно с российскими органами правопорядка и уполномоченными ведомствами государств-участников СНГ, провела два этапа комплексного межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». В результате российские правоохранители задержали 3 человека, находившихся в международном розыске по линии Интерпола, и 36 лиц, разыскиваемых органами стран СНГ. В 2026 году по итогам первого этапа операции установлено местонахождение 15 человек, разыскиваемых в государствах СНГ.