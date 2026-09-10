Семью участника СВО из Челнов поздравили с рождением первенца

В семье участника специальной военной операции из Набережных Челнов родился первенец. Девочку назвали Анной. Ее отец, военнослужащий с позывным Буш, приехал в краткосрочный отпуск и смог присутствовать на выписке супруги Ольги из роддома.

О том, что в семье ожидается пополнение, Ольга узнала 22 декабря. Новость она преподнесла мужу как подарок к Новому году.

«Она мне написала: „Вот тебе подарок на Новый год!“ – и тест на беременность прислала. Все, я уже рад, я уже все побросал и хожу, пляшу», – поделился воспоминаниями боец.

Рождению Анны обрадовалась вся большая семья.

«Это первая внучка, очень долго ждал. Наконец-то дождались. Сейчас выпишется и будем помогать, конечно. Я очень рад», – рассказал отец Ольги Владимир.

С пополнением супругов поздравил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Стало доброй, хорошей традицией в городе Набережные Челны здесь, в родильном доме, встречать наших молодых мам, чьи мужья сегодня выполняют воинский долг», – сказал мэр.

Рождение Анны супруги планируют отметить вместе с родными. Оставшиеся дни отпуска отец новорожденной проведет с семьей.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой