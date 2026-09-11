Имена 52 жителей Камско-Устьинского района внесли на Доску почета РТ

Имена 52 жителей Камско-Устьинского района внесены на Электронную доску почета Татарстана, сообщает местная газета «Волжские зори». Некоторым из них вручили именные свидетельства на Фестивале труда и доблести, который прошел накануне в Камском Устье.

В мероприятии приняли участие ветераны специальной военной операции и их семьи, ветераны труда, представители трудовых коллективов и династий, общественники, благотворители и волонтеры. Почетными гостями стали депутат Госдумы Рустам Калимуллин, депутаты Государственного Совета Татарстана Леонид Якунин и Айдар Тагиров.

Глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов поблагодарил жителей за труд и вклад в развитие муниципалитета. Он отметил, что за последние пять лет в районе благоустроили 28 дворов, отремонтировали около 80 км дорог и построили более 15 социальных объектов.

Кроме того, в школах района открыли девять центров «Точка роста» и капитально отремонтировали девять учреждений. В сфере здравоохранения построили и модернизировали семь фельдшерско-акушерских пунктов, закупили 33 единицы медицинского оборудования.

«Сила нашего района в людях, которые каждый день честно и ответственно трудятся на своих рабочих местах. Именно благодаря вашему профессионализму, трудолюбию и ответственности наш район развивается», – сказал Вазыхов.

Свидетельства о занесении на Электронную доску почета получили представители образования, здравоохранения, сельского хозяйства, культуры, промышленности и других отраслей.

Среди награжденных – учитель Камско-Устьинской татарской школы Райса Рафикова, врач общей практики Рифат Назмиев, механизатор Фаяз Бакиров, тренер спортивной школы Аухат Мухамадиев, педагог детской музыкальной школы Зульфия Мухамадеева, генеральный директор «Август – Камское Устье» Александр Карасев и другие жители района.

Фестиваль продолжился концертной программой и мастер-классами местных мастеров.

Электронную доску почета своим указом от 1 мая этого года учредил Раис Татарстана Рустам Минниханов. На платформе представлены более 15 тыс. работников 4,8 тыс. предприятий республики.

Фестиваль проводится в рамках Года воинской и трудовой доблести, объявленного в Татарстане Раисом республики Рустамом Миннихановым.

Фотографии: газета «Волжские зори»