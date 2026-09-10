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ЛНР и Татарстан 10 сентября 2026 15:07

Специалисты из Татарстана устранили семь повреждений тепловых узлов в Лисичанске

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Специалисты из Татарстана устранили семь повреждений тепловых узлов в Лисичанске
Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Аварийная бригада из Татарстана продолжает подготовку жилого фонда подшефного Лисичанска к отопительному сезону. Специалисты АО «Казэнерго» восстанавливают внутренние системы отопления и тепловые узлы, проводят гидравлические испытания домов. Для бригады это уже четвертая командировка в Лисичанск. За две недели специалисты устранили порядка семи критических повреждений тепловых узлов и провели гидравлические испытания в 16 многоквартирных домах.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«Работаем по внутренним системам отопления, тепловым сетям и узлам. Сейчас основная задача – провести опрессовку и подготовить жилой фонд к отопительному сезону. По каждому объекту приходится разбираться непосредственно на месте, устранять повреждения и проверять готовность системы», – рассказал главный инженер Советского энергорайона АО «Казэнерго» Артем Микалев.

В составе бригады – четыре специалиста: инженер старшей группы, электрогазосварщик и два слесаря-ремонтника. Работа в Лисичанске продолжается.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

#Лисичанск #ЛНР и Татарстан
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