Нарколог-психотерапевт рассказал, лечится ли женский алкоголизм

На пресс-конференции в «Татар-информе» заведующий вторым женским отделением Республиканского клинического наркологического диспансера Татарстана Джавид Сайфуддинов прокомментировал распространенные мифы о женском алкоголизме.

1.Женщины гораздо быстрее привыкают к алкоголю.

«Это стигматизация. Мы привыкли к тому, что мужчина может позволить себе выпить и даже уйти в запой на несколько дней. Но если кто-то узнал, что женщина в семье выпивает, она подвергается стигме. Она начинает это скрывать, и об алкоголизме мы узнаем уже поздно, когда он выходит на серьезный уровень», – объяснил врач.

Алкоголизм у мужчины и у женщины ничем не отличается, считает Джавид Сайфуддинов. Сложность женского алкоголизма в том, что женщина зачастую не может и не хочет воспринять тот факт, что стала зависима.

2.Женский алкоголизм не лечится

«Он лечится прекрасно, так же как и мужской. Женщине просто нужно больше времени проводить с психологом и психотерапевтом. Пациентке нужно донести, что говорить о ее заболевании можно», – сказал психотерапевт.