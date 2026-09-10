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Общество 10 сентября 2026 18:20

Татарстанцы могут направлять заявки на детско-юношеский конкурс «Роза Ветров»

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С 1 сентября по 26 ноября текущего, 2026 года в Москве проходит Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Роза Ветров». Прием заявок ведется вплоть до 18 октября (до 23.55 по московскому времени) на сайте www.rosavetrov.online, сообщают инициаторы.

Ключевой организатор мероприятия – Детский благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль – Роза Ветров».
Конкурс проводится ради выявления талантливых юных исполнителей и их педагогов в различных жанрах искусства. Участниками могут стать учащиеся детских музыкальных школ и детских школ искусств, музыкальных училищ, колледжей, центров дополнительного образования и культуры в возрасте до 17 лет.

Организационный взнос не взимается. Предусмотрен заочный (онлайн) формат — для оценки жюри необходимо предоставить видеозаписи выступлений. Имеются два направления «Любительское искусство» и «Профессиональное образование», а также широкий спектр номинаций: от академического и эстрадного вокала, хореографии и театра до инструментальной музыки и художественного слова.

Жюри будет работать с 19 октября по 23 ноября. Итоги объявят 26 ноября на официальном сайте.

Для участия необходимо загрузить на Rutube, Яндекс.Диск или «ВКонтакте» запись одного или двух конкурсных номеров (в зависимости от номинации), снятых не ранее 1 января 2025 года, и прикрепить ссылку в анкете.

Победители и лауреаты конкурса получат электронные дипломы и приглашение на Всемирный финал 33-го сезона «Розы Ветров», который состоится в Москве, Санкт-Петербурге и центре «Сириус» в 2027 году.

Электронная почта оргкомитета: festival_rv@list.ru. Телефоны: 8-925-504-81-18, 8-916-239-26-70 и 8 (495) 108-07-18.

#конкурс
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