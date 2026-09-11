Имена врачей онкодиспансера им. Сигала появились на Электронной доске почета РТ

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Именные свидетельства о внесении на Электронную доску почета РТ вручила девяти врачам Республиканского онкодиспансера им. Сигала Секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина. Об этом сообщается на сайте Госсовета Татарстана.

Среди специалистов, получивших именные свидетельства, старшая медицинская сестра Ирина Афанасьева, стаж работы которой составляет 33 года. Она является наставником молодых сестер и весь свой опыт и знания передает молодым специалистам, учит их, прививает любовь к избранной профессии.

Занесено на Электронную доску почета и имя заведующего лабораторией Раиля Газизова. Он принимает участие в проведении профилактических исследований, направленных на выявление злокачественных новообразований у пациентов.

Среди награжденных — завотделением паллиативной медицинской помощи Нуретдин Шайхутдинов, который является одним из создателей системы оказания такой помощи онкологическим больным в республике.

За добросовестный труд благодарность от медицинского учреждения объявлена сотруднику диспансера Ниязу Кафиятову, вернувшемуся из зоны проведения СВО.