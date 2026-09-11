На улицах Бугульмы появились портреты занесенных на Электронную доску почета РТ

Фото: канал Дамира Фаттахова в МАКСе

На центральных улицах Бугульмы появились плакаты с портретами местных жителей, занесенных на Электронную доску почета Республики Татарстан. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС рассказал глава Бугульминского района РТ Дамир Фаттахов.

В общей сложности на Электронную доску почета РТ занесены 366 жителей муниципалитета. «Для меня это прежде всего история о людях, которыми действительно может гордиться город. За каждой фотографией – годы работы, профессиональные достижения, ответственность и вклад в развитие Бугульмы», – подчеркнул Фаттахов.

Глава района особо указал на важность того, чтобы отличившихся земляков знали не только по фамилиям в официальных списках. «Чтобы их видели жители, чтобы молодые бугульминцы понимали: рядом с нами трудятся люди, чьи достижения получают признание на уровне всей республики», – добавил он.

«Поздравляем наших земляков. Спасибо за ваш труд и за еще один повод сказать: Бугульма гордится вами», – заключил Дамир Фаттахов.

Учредил Электронную доску почета Татарстана своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены более 15 тыс. работников, которые представляют 4,8 тыс. предприятий Татарстана. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте. «Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал позднее руководитель республики.