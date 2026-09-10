«Я не знал, что это способ обмана людей»: в Казани судят оператора сим-бокса

Обвинение просит отправить в колонию 19-летнего Булата Сайфуллина, который вместе с товарищем работали операторами сим-бокса. Они успели всего несколько дней попереставлять сим-карты, а потом их задержали. Как мошенники вербуют операторов, как Сайфуллин объяснил, почему согласился на эту работу, и куда делся его подельник – узнавал «Татар-информ».





19-летнего Булата Сайфуллина могут отправить в колонию за работу оператором сим-бокса

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Дядя Вова обещал 200 долларов»

В Ново-Савиновском районном суде Казани начались прения по делу Булата Сайфуллина. 19-летнего парня обвиняют в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. Проще говоря, его обвиняют в обслуживании аппаратуры, при помощи которой мошенники подменяли номера телефонов и обманывали людей.

По версии следствия, Булат Сайфуллин с товарищем Ильсуром в арендованной мошенниками квартире на протяжении нескольких дней обслуживали оборудование для подмены номеров. Проработать парни успели недолго.

Началось все с того, что в конце января Булат Сайфуллин искал подработку в Telegram. В одном из чатов ему написал «Дядя Вова», который представился работником известной сети, продающей телефоны, и предложил платить по 200 долларов за обслуживание оборудования.

Булат подвоха не почувствовал и согласился, взяв с собой приятеля. Они сделали фотографии паспортов и на видео записали, что готовы к работе. Все это отправили кураторам. «Дядя Вова» заявил, что все офисы у компании заняты, поэтому работать придется в арендованной квартире. Булат и Ильсур приехали туда – внутри их уже ждали сим-боксы. Получив инструкцию, парни их собрали. После их добавили в чат «Казань технорум», где помимо «Дяди Вовы» были «Дядя Арсен» и «Дядя Гена». Были ли это разные люди, установить не удалось, но все аккаунты были зарегистрированы на иностранные номера.

Основной задачей парней было менять сим-карты в сим-боксах – так они проработали со 2 по 5 февраля, после пришла полиция, и их задержали. Ильсур подписал контракт и ушел на СВО, его дальнейшая судьба неизвестна.

К слову, заплатить им мошенники так и не успели, потому что оплата, по их договоренности, должна была проходить каждую субботу, а задержали парней раньше. Один раз они получили 4 тысячи рублей, чтобы заказать продукты на квартиру и лекарства Сайфуллину.

Подсудимый утверждает, что думал, что работает на салон связи Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Грозит реальный срок и штраф в полмиллиона рублей

Булат Сайфуллин вину признал частично – он подтвердил, что переставлял сим-карты, но пособником мошенников себя не считает.

«Я действительно думал, что это работа на салон связи и я проверяю сим-карты на работоспособность. Этот "Дядя Вова" даже отправлял мне фотографии одного из офисов. Только после задержания узнал, что такое подменные номера, до этого даже не знал, что такое бывает», – рассказывал суду Булат Сайфуллин.

Он рассказал, что его родители знали о его подработке и отреагировали на нее резко негативно. Мама Булата работает учительницей, чем занимается отец, он не знает. Так как пострадавших от действий Сайфуллина и его приятеля нет или они еще не выявлены, подсудимый направлял свои извинения одному из начальников отдела Роскомнадзора по РТ.

Сегодня в прениях гособвинитель запросил для Булата Сайфуллина реальный срок содержания в колонии общего режима.

«Подсудимый указал, что не знал о том, что помогает мошенникам совершать преступления. Несмотря на подобную позицию, его виновность полностью нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания по совокупности исследованных доказательств. А именно по показаниям свидетелей, которые его задерживали. На адресе они обнаружили сим-боксы. Прошу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей», – сказала она.

Следствие уверено, что приятели понимали, чем на самом деле занимаются. Гособвинитель подчеркнула, что в первых показаниях Булат Сайфуллин полностью признавал свою вину, и попросила суд опираться на них. По ее словам, позицию он изменил, чтобы приуменьшить свою роль в совершении преступления.

Позиция адвокатов неизменна – они считают, что Сайфуллин не знал, что такое сим-боксы, и был уверен, что просто работает. Сам подсудимый признавался суду – если бы знал, что таким способом обманывают людей, работать бы ни за что не согласился.

Свое признание вины в первых показаниях он объяснил тем, что был напуган и согласился полностью признать вину под давлением – ему пообещали, что он поедет домой, если подпишет документ. Если нет, то его обещали посадить в СИЗО на время следствия.

Адвокаты и подсудимый попросили перенести процесс для подготовки к прениям, во время которых они обещают подробно изложить свою позицию.