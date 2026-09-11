34 ветерана СВО прошли обучение по программе «СВОй бизнес» в Челнах

Итоги образовательного интенсива «СВОй бизнес» для ветеранов СВО и членов их семей подвели сегодня в Набережных Челнах. В течение пяти дней 34 ветерана СВО обучались предпринимательству, и теперь они защитили собственные бизнес проекты.

Напомним, «СВОй бизнес» помогает ветеранам спецоперации и их близким адаптироваться к мирной жизни через предпринимательство. Участники получают необходимые знания и навыки для запуска и развития своего дела при поддержке опытных наставников.

«После СВО вы по-новому взглянули на гражданскую жизнь, посетили ряд предприятий, учреждений, где с вами поделились опытом. Мы за то, чтобы у вас все получилось, поддержать вас разными видами поддержки. С вашим упорством и выдержкой все получится», – обратился к участникам проекта «СВОй бизнес» мэр Наиль Магдеев.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфии Когогиной, успешные бизнес-проекты смогут претендовать на гранты и льготы.

«Услышав положительные эмоции поняла, что все было не зря. Когда полтора года назад мы задумали этот проект, цель нам была понятна. Конечно, работодатели сохраняют места для тех, кто ушел на СВО, но не каждый хочет идти в найм. Отличительной чертой нашей программы является то, что у вас город определит для вас наставников, с которыми вы сможете делиться проблемами и вопросами. Успешные проекты смогут претендовать на гранты и льготы. И рассчитываем, что наши новые партнеры - Сбер, помогут нам», – сказала Альфия Когогина.

Первый замминистра экономики РТ Наталья Кондратова заверила, что выпускникам программы окажут поддержку.

«Каждый из вас может развить идею, мы поддержим на всех этапах. Если нужны будут дополнительные знания, мы ежеквартально проводим обучение. Есть уже действующие предприниматели, желающие расширяться, мы вас ждем, а кто делает первый шаг, тоже поможем вам», – отметила Наталья Кондратова.

Слушатель программы, ветеран СВО Максим Кулаков признался, что доволен своим участием в обучающем проекте.

«Мне помогли в создании бизнес-плана, нам дали полезные знания по финансовой граммотности. Я пришел к тому, что буду заниматься 3Д-моделированием и изготовлением. У меня уже есть навыки», – цитирует Кулакова газета «Челнинские известия».