Видеонаблюдение на выборах в Татарстане будут обеспечивать 2 тыс. камер

Для обеспечения видеонаблюдения на выборах депутатов Госдумы, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября, на избирательных участках Татарстана установлены 2 тыс. камер. Об этом на форуме избирателей «Мой голос» в Казани сообщил директор филиала ПАО «Ростелеком» в РТ Павел Гонцов.

«На избирательных участках Татарстана мы установили 2 тыс. видеокамер, чтобы обеспечить безопасность, прозрачность, надёжность избирательного процесса. На каждом из участков установлены две камеры таким образом, чтобы охватить все необходимое для наблюдения, но при этом тайна голосования сохраняется. Мы не видим, что происходит именно в кабинке», – пояснил он.

При этом предусмотрена даже ситуация отключения электричества. В этом случае камеры все равно продолжат работу. А трансляция будет доступна каждому жителю республики на портале «Наши выборы», добавил Гонцов.