Более 3,7 тыс. татарстанцев переобучились по нацпроекту «Кадры» с начала года

Бесплатное профессиональное обучение благодаря национальному проекту «Кадры» с начала года прошли более 3,7 тыс. жителей Татарстана, что почти в два раза больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает пресс-служба кадрового центра «Работа в России» РТ.

«Наибольшим спросом среди участников программы пользуются цифровые и IT-специальности: программы для 1С-программистов, UI-дизайн веб-приложений и лендингов, а также подготовка специалистов по системам искусственного интеллекта. Сохраняется высокий интерес и к рабочим профессиям, в топе лидеров – тракторист, швея и токарь», – рассказали в пресс-службе.

Программа бесплатного переобучения реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Ее главная цель заключается в снижении дефицита кадров, сокращении сроков трудоустройства и повышении занятости населения. Перечень профессий формируется с учетом актуальных потребностей работодателей.

«Кадровый центр Татарстана помогает гражданам быстро выйти на рынок труда. Если соискателю не хватает компетенций, карьерные специалисты подбирают обучающие программы. Благодаря тесному взаимодействию с работодателями мы предлагаем именно те программы, которые реально востребованы. Таким образом, сокращается разрыв между навыками соискателей и запросами предприятий», – сообщил директор Кадрового центра «Работа России» РТ Тимур Муллин.

Национальный проект «Кадры» предусматривает также оборудование рабочих мест для инвалидов, содействие занятости выпускников образовательных учреждений и формирование позитивного отношения к рабочим профессиям в обществе.