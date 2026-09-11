Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых

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Сегодня, 11 сентября, совет директоров Банка России принял сохранить ключевую ставку на уровне 14,00% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По оценке Центробанка, в III квартале текущего, 2026 года экономика страны растет умеренными темпами, тогда как текущее ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось. По подсчетам ЦБ, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в годовом выражении.

Специалисты регулятора объясняют это в первую очередь «влиянием временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях». Они выражают надежду, что по мере исчерпания этих эффектов и при сдержанном росте совокупного спроса снижение устойчивой инфляции возобновится.

При этом в ЦБ подчеркнули, что будут принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Базовый сценарий Центробанка с учетом проводимой денежно-кредитной политики предполагает, что годовая инфляция по итогам 2026-го составит 6,0–7,0%, в 2027-м вернется к 4,0% в 2027-м, а в дальнейшем будет находиться на целевом уровне.

На предыдущем заседании совета директоров ЦБ, 24 июля, ключевая ставка была понижена на 0,25% годовых. Очередное заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 23 октября 2026 года. До этого, 23 сентября, регулятор опубликует резюме обсуждения ставки, предшествовавшего сегодняшнему решению.

Ранее, как писал «Татар-информ», эксперты разошлись в прогнозах по решению ЦБ о ключевой ставке.