Национальные костюмы и роспись на крыше «Чаши»: свадебные тренды в Татарстане

В Казани за месяц сыграли 1667 свадеб, самой возрастной паре сезона – за 80 лет. У молодоженов популярны церемонии в музеях Баратынского и Габдуллы Тукая, парках и на крыше «Чаши» вечером. Подробности – в материале «Татар-информа».





По данным Управления ЗАГС Казани, за один летний месяц было заключено 1667 браков – это на 2% больше, чем в аналогичном месяце годом ранее

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанские ЗАГСы в августе зарегистрировали 1667 браков

За восемь месяцев в Татарстане 16,1 тыс. пар зарегистрировали браки, пик свадебных церемоний традиционно пришелся на август. По данным Управления ЗАГС Казани, за один летний месяц было заключено 1667 браков – это на 2% больше, чем в аналогичном месяце годом ранее. На втором месте по популярности стоит июль, а июнь и сентябрь делят третью строчку рейтинга, рассказала «Татар-информу» заместитель начальника Управления ЗАГС Казани Любовь Шарифуллина.

«Становится популярным регистрировать браки в дни государственных праздников и в зеркальные даты. В их числе 8 июля – День семьи, любви и верности, 12 июня – День России, 14 и 19 августа – Медовый и Яблочный Спасы, 22 августа – День флага Российской Федерации, 30 августа – День Республики Татарстан, 4 ноября – День народного единства. Самое большое количество свадеб пришлось на 26.06.2026 – 563 брака зарегистрировано в этот день по республике», – сообщили в пресс-службе Управления ЗАГСа Кабинета Министров РТ.

30 августа на главной праздничной сцене у «Чаши» в Казани на глазах у многочисленной публики кольцами обменялись семь влюбленных пар Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Традиция массовых регистраций браков в День республики сохраняется в регионе уже на протяжении трех лет. 30 августа на главной праздничной сцене у «Чаши» в Казани на глазах у многочисленной публики кольцами обменялись семь влюбленных пар.

В предыдущие годы в этот день расписывали по 45 пар со всех районов. В этом году массовую регистрацию браков впервые проведут в октябре в дни Всероссийского совещания руководителей ЗАГСов в новом театре Камала. Организаторы готовят сюрприз – хотят пригласить на сцену пары, которые расписались здесь же год назад и успели стать родителями.

В числе востребованных дат осени: 26.09.2026, 29.09.2026, 10.10.2026, 26.11.2026 и 4 ноября – День народного единства.

В этом году в числе молодых людей, зарегистрировавших свой союз в День республики, оказались Дмитрий Дятлов и Ольга Вагнер из Казани. Фото: из личного архива Дмитрия Дятлова

Пара из Казани случайно попала на массовую регистрацию в День республики

В этом году в числе молодых людей, зарегистрировавших свой союз в День республики, оказались Дмитрий Дятлов и Ольга Вагнер из Казани. Он родом из Бугульмы, а она – из Оренбурга. Познакомились в студенческие годы в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ. Девушка училась на врача, а парень – на учителя биологии и английского языка.

«Увидел ее впервые в августе при заселении в общежитие, она была заместителем председателя студсовета», – рассказал «Татар-информу» Дмитрий Дятлов.

Фото: из личного архива Дмитрия Дятлова

Молодые люди встречались 4,5 года. Со свадьбой не торопились, сначала хотели получить образование, устроиться на работу. Молодой человек поступил в магистратуру, а его невеста – в ординатуру КГМА.

В сентябре 2025 года влюбленные решились на покупку в ипотеку однокомнатной квартиры в «Салават Купере». Сейчас Ольга работает в микрорайоне участковым терапевтом, а Дмитрий трудится на Казанском вертолетном заводе начальником бюро по развитию персонала.

Фото: из личного архива Дмитрия Дятлова

Свадебное торжество именно в День республики молодые не планировали, но предложение сотрудников ЗАГСа приняли с радостью.

«30 августа для нас знаковый день. Мы познакомились и полюбили друг друга в Татарстане, в Казани. В День республики обвенчались в храме, а вечером расписались в ‘’Чаше’’», – сообщил Дмитрий.

Организаторы устроили для молодоженов сюрприз: предложили разучить танец незадолго до выхода на сцену. По словам Дмитрия, видео с церемонии разлетелось по соцсетям, а поздравления шли от незнакомых людей до самой ночи. Но главный бонус такой даты – практический: теперь каждая годовщина брака у них будет официальным выходным.

Одной из ярких тенденций последних лет стала регистрация брака в национальных костюмах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Свадьбы в национальных костюмах в музеях и в Казанском Кремле

Молодежь все чаще выбирает альтернативные локации для свадеб, и это превратилось в настоящий тренд. В топ-3 необычных мест вошли Национальный музей Татарстана, Музей Баратынского и Музей Габдуллы Тукая, который особенно популярен в год 140-летия поэта.

«Только за этот год такие площадки выбрали более ста пар», – заметила Любовь Шарифуллина.

По ее словам, влюбленные могут обменяться кольцами на смотровой площадке Казанского Кремля, в Казанской Ратуше или под открытым небом в парке Горького, Горкинско-Ометьевском лесу и экстрим-парке «Урам». Правда, для этого придется заключить отдельный договор с Дирекцией парков и скверов, но незабываемый праздник и красивые фотографии того стоят.

«Второй год подряд проводится вечерняя церемония на смотровой площадке Центра семьи «Казан». Мероприятия на крыше с видом на вечерний город пользуются особой популярностью», – добавила Шарифуллина.

Одной из ярких тенденций последних лет стала регистрация брака в национальных костюмах. Молодожены и гости все чаще приходят в традиционных татарских нарядах периода Казанского ханства, что придает событию особый колорит.

На церемонии бракосочетаний участников СВО приглашают кадетов. Не менее красиво выглядят интернациональные союзы, когда клятвы звучат на двух языках – русском и татарском. Иногда кольца молодым вручают родители, добавляя еще больше семейной теплоты в праздник.

Средний возраст татарстанских невест сегодня составляет от 22 до 26 лет Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Забронировать красивую дату на 2027 год можно в конце ноября

Средний возраст татарстанских невест сегодня составляет от 22 до 26 лет, а женихов – от 24 до 29 лет. Молодые люди стали подходить к созданию семьи более осознанно: сначала образование, карьера, жилье и финансовая база.

Украшением нынешнего сезона стала пара, чей союз вызывает искреннее восхищение. Жених и невеста решили скрепить свои отношения в почтенном возрасте – ему 86, а ей 85 лет. Пара сыграла свадьбу в Казани, предпочла простую регистрацию без пышного торжества.

Осенний свадебный сезон в Татарстане продолжается. Желающим вступить в брак напомнили, что заявление подается за один месяц, а забронировать красивую дату можно за год. Открытие таких дат в 2027 году ожидается к концу ноября, когда будет согласован официальный календарь республиканских и городских мероприятий. Информация об этом появится в соцсетях.

«Зеркальные даты разбирают очень быстро, буквально за считаные секунды, на портале госуслуг. Пары очень ждут этого момента», – подчеркнула Шарифуллина.

В 2027 году среди наиболее востребованных свадебных дат можно спрогнозировать 7 и 27 июля – благодаря сочетаниям семерок и повторению цифр года. Еще один вероятный фаворит – 27 августа: дата приходится на пятницу в традиционно самом популярном месяце для бракосочетаний. Интерес могут вызвать и субботние даты – 27 февраля, 17 июля и 7 августа.

Судя по тенденциям нынешнего сезона, популярность сохранят и праздничные даты: 8 июля – День семьи, любви и верности, 12 июня – День России, 22 августа – День российского флага, 30 августа – День Республики Татарстан и 4 ноября – День народного единства. Среди традиционных августовских дат – также Медовый и Яблочный Спасы, 14 и 19 августа. Возможность регистрации в выбранный день будет зависеть от расписания ЗАГСов.

Несмотря на современные тенденции, главная ценность остается неизменной – искренность чувств и желание создать крепкую семью.

Эльвира Ахметова: «Регистрация брака для большинства молодежи – это не просто красивое, запоминающееся событие, а осознанный выбор, к которому они готовятся взвешенно, с трепетом и ответственностью» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Регистрация брака для большинства молодежи – это не просто красивое, запоминающееся событие, а осознанный выбор, к которому они готовятся взвешенно, с трепетом и ответственностью», – заключила начальник Управления ЗАГС КМ РТ, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Эльвира Ахметова.

Государственная поддержка молодым семьям в Татарстане оказывается по национальному проекту «Семья», который стартовал в России в 2025 году. Он направлен на поддержку многодетности, повышение рождаемости и создание условий для совмещения родителями семейных обязанностей с работой. В рамках нацпроекта также реализуются меры по развитию социальной инфраструктуры и поддержке старшего поколения.