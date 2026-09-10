В Актаныше наградили передовиков труда и семьи участников СВО

Жителям Актанышского района, добившимся успехов в профессиональной деятельности, вручили именные свидетельства о занесении на Электронную доску почета Татарстана. Награждение прошло на Фестивале труда и доблести.

На мероприятие также пригласили ветеранов специальной военной операции и их семьи, ветеранов труда, представителей трудовых коллективов и династий, общественников, благотворителей и волонтеров.

В фестивале приняли участие глава Актанышского района Ленар Зарипов, начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов, депутат Госдумы Альфия Когогина и депутат Государственного Совета Татарстана Альберт Хабибуллин.

Салихов поблагодарил жителей района за труд и отметил изменения, произошедшие в муниципалитете за последние годы.

«Как только въезжаешь в Актанышский район, становится так радостно: в полях собран хлеб, сам Актаныш превратился в большой город. Я приезжал в Актаныш 15 лет назад вместе с Минтимером Шаймиевым. Сейчас красота, ухоженность, зелень, дороги обновляются – глазами не налюбуешься. Все это – успехи, достигнутые благодаря деловитости жителей Актаныша, людей труда», – сказал он.

Отдельной частью фестиваля стало чествование участников специальной военной операции. Семьям погибших военнослужащих передали государственные награды.

Орден Мужества Артура Хайретдинова передали его матери Насиме Хайретдиновой, награду Илсура Мухаметова – его супруге Гульназ Иргалиной. Орден Мужества Ильнара Талипова также передали его родным. Медаль «За отвагу» Рустема Рахматуллина получила его супруга Айгуль Хурматуллина.

Электронную доску почета своим указом от 1 мая этого года учредил Раис Татарстана Рустам Минниханов. На платформе представлены более 15 тыс. работников 4,8 тыс. предприятий республики.

Фестиваль проводится в рамках Года воинской и трудовой доблести, объявленного в Татарстане Раисом республики Рустамом Миннихановым.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой

Фотографии предоставлены Лейсан Газизовой