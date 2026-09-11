«Ак Барс» сыграет с «Металлургом» в том же составе, что и против «Трактора»

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» определился с составом на предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга». Главный тренер команды Анвар Гатиятулин принял решение не менять победную комбинацию: на лёд выйдут те же хоккеисты, которые играли в предыдущей встрече с челябинским «Трактором».

В воротах с первых минут сыграет Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Арефьев.

Полный состав «Ак Барса» на матч:

1-е звено:

Сем. Терехов — Семёнов — Галимов

Лямкин — Миллер

2-е звено:

Соколов — Хейс — Хмелевский

Ст. Терехов — Марченко

3-е звено:

Якупов — Бывальцев — Денисенко

Яруллин — Евсеев

4-е звено:

Дыняк — Стась — Кателевский

Иванов

Вратари:

Билялов (стартовый), Арефьев.

Матч «Ак Барс» — «Металлург» пройдёт сегодня. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.