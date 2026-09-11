«Ак Барс» сыграет с «Металлургом» в том же составе, что и против «Трактора»
Казанский «Ак Барс» определился с составом на предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга». Главный тренер команды Анвар Гатиятулин принял решение не менять победную комбинацию: на лёд выйдут те же хоккеисты, которые играли в предыдущей встрече с челябинским «Трактором».
В воротах с первых минут сыграет Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Арефьев.
Полный состав «Ак Барса» на матч:
1-е звено:
Сем. Терехов — Семёнов — Галимов
Лямкин — Миллер
2-е звено:
Соколов — Хейс — Хмелевский
Ст. Терехов — Марченко
3-е звено:
Якупов — Бывальцев — Денисенко
Яруллин — Евсеев
4-е звено:
Дыняк — Стась — Кателевский
Иванов
Вратари:
Билялов (стартовый), Арефьев.
Матч «Ак Барс» — «Металлург» пройдёт сегодня. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.