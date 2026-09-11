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На главную ТИ-Спорт 11 сентября 2026 18:09

«Ак Барс» сыграет с «Металлургом» в том же составе, что и против «Трактора»

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«Ак Барс» сыграет с «Металлургом» в том же составе, что и против «Трактора»
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» определился с составом на предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга». Главный тренер команды Анвар Гатиятулин принял решение не менять победную комбинацию: на лёд выйдут те же хоккеисты, которые играли в предыдущей встрече с челябинским «Трактором».

В воротах с первых минут сыграет Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Арефьев.

Полный состав «Ак Барса» на матч:

1-е звено:
Сем. Терехов — Семёнов — Галимов
Лямкин — Миллер

2-е звено:
Соколов — Хейс — Хмелевский
Ст. Терехов — Марченко

3-е звено:
Якупов — Бывальцев — Денисенко
Яруллин — Евсеев

4-е звено:
Дыняк — Стась — Кателевский
Иванов

Вратари:
Билялов (стартовый), Арефьев.

Матч «Ак Барс» — «Металлург» пройдёт сегодня. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

#ХК Ак барс #хк металлург магнитогорск
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