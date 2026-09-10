В селе Нижняя Ошма открыли новое административное здание сельского поселения

В селе Нижняя Ошма Мамадышского района РТ открыли новое административное здание сельского поселения. В нем разместятся сотрудники администрации и будет организован прием жителей.

В торжественной церемонии приняли участие глава Мамадышского района Вадим Никитин, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин и руководитель группы компаний «Родные места» Рифат Мутигуллин. Также на открытии присутствовали нынешний и предыдущие главы поселения, руководители сельских поселений района и жители Нижней Ошмы.

Площадь нового здания составляет чуть более 100 кв. метров. В нем оборудованы три кабинета – главы поселения, приемной секретаря и бухгалтерии. Кроме того, предусмотрены котельная, санузел и просторное фойе.

Вадим Никитин отметил, что реализация подобных проектов в сельских территориях стала возможна благодаря поддержке республики.

«От всей души благодарю Правительство Республики Татарстан и Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова за постоянное внимание к развитию наших территорий и помощь в реализации таких важных проектов. Благодаря этой поддержке наши села становятся комфортнее, а жизнь людей – качественнее», – сказал он.

Экзам Губайдуллин подчеркнул, что новый объект позволит создать комфортные условия как для работы сотрудников поселения, так и для приема жителей.

«Открытие нового административного здания в Нижней Ошме – это не просто строительство объекта. Это создание достойных условий для работы сотрудников и, что особенно важно, для комфортного обслуживания наших жителей. Село живет и развивается, когда есть такая инфраструктура. Уверен, что в этих стенах будет решаться еще немало вопросов на благо сельчан», – отметил Губайдуллин.

Фото предоставлены пресс-службой Мамадышского района

Материал подготовлен при участии пресс-службы Мамадышского района