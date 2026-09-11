В Тетюшах участнику СВО передали «Ниву» для отправки на передовую

В Тетюшах участнику специальной военной операции Алексею Пономареву передали автомобиль «Нива». Машину отправят в зону СВО для мобильно-огневой группы, в которой служит военнослужащий.

По словам Пономарева, автомобиль планируют переоборудовать для выполнения боевых задач. В частности, у машины спилят крышу.

Алексей Пономарев родился в Тетюшах. Во время срочной службы в Воздушно-десантных войсках он заключил контракт с Минобороны России. В специальной военной операции участвует с ее начала в составе роты материального обеспечения. Награжден медалью Суворова.

«Я неоднократно слышал о том, что участникам СВО помогают тетюшские предприниматели, аграрии и горожане. Поэтому рассчитывал на поддержку земляков – и не ошибся», – рассказал Пономарев.

На передачу автомобиля военнослужащий пришел вместе с родителями и племянником. Его старший брат Сергей также является участником специальной военной операции.

«Ниву» передал директор предприятия «Полимер Поволжье» Нияз Гайнутдинов. Автомобиль принадлежал его отцу, которого недавно не стало. Предприниматель решил передать машину военнослужащим.

«Мы регулярно поддерживаем участников СВО. Делаем это по велению сердца. Этот автомобиль – память об отце. Пусть он незримо помогает нашим ребятам, приближает вместе с ними Победу», – сказал Гайнутдинов.

Материал подготовлен при участии Елены Калашниковой

Фотографии предоставлены Еленой Калашниковой