День поставщика для представителей МСБ пройдет в Казани

В столице Татарстана на площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева состоится День поставщика для представителей малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Участников встречи ждет деловая программа, включающая презентацию стратегических направлений развития холдинга СИБУР. Также представители группы компаний ответят на вопросы о закупочной деятельности в рамках круглых столов.

Ключевым моментом мероприятия станут прямые B2B-переговоры с менеджментом холдинга. Они будут организованы по трем основным направлениям закупок: оборудование и материалы, химическая продукция, тара и упаковка.

Участие в мероприятии бесплатное, однако требуется обязательная предварительная регистрация. Заявки принимаются до 17 сентября включительно.

Событие будет организовано для предпринимателей и представителей делового сообщества в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Поддержку бизнесу оказывают Министерство экономики РТ и подведомственный ему центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ.

День поставщика является эффективной площадкой для расширения партнерской сети и выстраивания прямого сотрудничества с одним из крупнейших промышленных лидеров страны, заметили в Минэкономики.

Дополнительную информацию о мерах поддержки можно получить по телефону единого контакт-центра: 8 (843) 524-90-90.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.