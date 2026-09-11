В аппарате полпреда обсудили взаимодействие РАН и регионов ПФО

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий обсудил с вице-президентом Российской академии наук, академиком РАН Сергеем Чернышевым вопросы взаимодействия Академии наук

с регионами Приволжского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

В частности, речь шла об использовании экспертного потенциала РАН при решении субъектами Федерации задачи выстраивания результативного многостороннего взаимодействия между реальным сектором экономики, научными и образовательными организациями.

«Главное здесь – объединение интересов науки и бизнеса, выстраивание эффективной системы коммуникации между всеми участниками процесса научно-технологического развития», – выразил уверенность заместитель полномочного представителя.

Аппарат полномочного представителя Игоря Комарова традиционно уделяет большое внимание научно-технологическому развитию регионов Приволжья. В частности, роль субъектов Федерации на новом этапе НТР подробно обсуждалась с участием руководства РАН на заседании Совета при полпреде Президента РФ Владимира Путина в ПФО в августе 2024 года.

Среди 20 субъектов Федерации, которые в 2024 году в пилотном режиме занимались разработкой региональных программ научно-технологического развития, семь представляли Приволжский федеральный округ. Это были республики Башкортостан, Мордовия и Татарстан, Пермский край, Самарская, Нижегородская и Ульяновская области.

Информационно-экспертное сопровождение этой работы осуществлял Российский центр научной информации с привлечением РАН. К данному моменту уже в 12 регионах Приволжья сформированы и действуют комплексные региональные государственные программы научно-технологического развития.

В топ-10 Национального рейтинга научно-технологического развития субъектов Российской Федерации входят четыре региона округа: республики Башкортостан и Татарстан, Нижегородская и Самарская области.

В 2024 году Татарстан в числе 20 пилотных регионов России разрабатывал программу научно‑технологического развития. В рамках пилота в республике создали научно‑координационный центр в области ИИ, запустили программы популяризации науки «Белемсар», «Балкыш», а по итогам года Татарстан занял четвертое место по числу заявок на изобретения и третье – в Национальном рейтинге научно‑технологического развития регионов.