Абдулганиев разъяснил новые правила работы автолавок и фудтраков

С начала сентября в России изменился закон, регулирующий торговую деятельность в стране. Одно из главных изменений – введено понятие «мобильный торговый объект». Как пояснил замминистра промышленности и торговли РТ Надир Закиров на пресс-конференции в «Татар-информе», под это определение попадают торговые объекты, размещенные на транспортном средстве, и могут перемещаться.

Таким образом, все автолавки теперь будут обособлены от других торговых точек своими особенностями. И, по словам бизнес-омбудсмена РТ Фарида Абдулганиева, «это системный сдвиг в регулировании».

Самым большим плюсом для предпринимателей он выделил возможность размещения сразу в нескольких точках. Проще говоря, бизнесмен может перемещаться как в течение дня, так и в разные дни по разным точкам, в зависимости от спроса на его продукцию.

«И это решает две задачи: чтобы был оборот у предпринимателя, и чтобы у потребителей был более широкий ассортимент», – отметил Абдулганиев.

Также среди преимуществ он выделил так называемую «свободу брендинга» – по закону ни муниципалитет, ни региональные власти не могут диктовать внешний вид автолавки. Кроме того, принципиально важный момент – это возможность размещения фудтраков на частной земле.

Бизнес-омбудсмен добавил, что несмотря на ряд положительных факторов, возможно и возникновение проблем.

«Не столько с текстом закона, сколько с тем, как это будет принято на региональном и муниципальном уровнях, какие нормативные документы примут. Здесь потенциально могут возникнуть административные барьеры», – заявил Абдулганиев.