Футбольный манеж в Тукаевском районе откроют в следующем году

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководителями предприятий и учреждений, главами сельских поселений и активом Тукаевского района, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В ходе встречи глава района рассказал, что помимо открытого сегодня катка, на следующий год запланировано открытие футбольного манежа.

«Относительно сельского хозяйства, на сегодняшний день 91,4% площадей убрано. Посевная озимых завершена», – говорится в сообщении.

Что касается поддержки участников СВО, в районе насчитывается более 450 таких семей, им оказывается вся необходимая поддержка.

«Рустам Минниханов отдельно остановился на необходимости оказывать внимание и помощь семьям участников СВО, особо это касается семей погибших», – сообщила руководитель пресс-службы.