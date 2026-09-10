news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 10 сентября 2026 12:40

Футбольный манеж в Тукаевском районе откроют в следующем году

Читайте нас в
Футбольный манеж в Тукаевском районе откроют в следующем году
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководителями предприятий и учреждений, главами сельских поселений и активом Тукаевского района, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В ходе встречи глава района рассказал, что помимо открытого сегодня катка, на следующий год запланировано открытие футбольного манежа.

«Относительно сельского хозяйства, на сегодняшний день 91,4% площадей убрано. Посевная озимых завершена», – говорится в сообщении.

Что касается поддержки участников СВО, в районе насчитывается более 450 таких семей, им оказывается вся необходимая поддержка.

«Рустам Минниханов отдельно остановился на необходимости оказывать внимание и помощь семьям участников СВО, особо это касается семей погибших», – сообщила руководитель пресс-службы.

#Рустам Минниханов #тукаевский район РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Рустам Минниханов рассказал, какую стипендию получал, будучи студентом

Рустам Минниханов рассказал, какую стипендию получал, будучи студентом

9 сентября 2026

В Татарстане ожидают роста реальных зарплат на 2,4% в 2027 году

9 сентября 2026
Новости партнеров