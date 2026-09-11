news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 11 сентября 2026 20:53

Роботов для круглогодичной уборки улиц начали тестировать в Казани

Читайте нас в
Роботов для круглогодичной уборки улиц начали тестировать в Казани
Фото: kzn.ru

В Казани начали испытания двух моделей российских роботизированных платформ для содержания городских территорий. Техника работает на электротяге и за счет сменного оборудования может использоваться для уборки улиц и зимой, и летом, сообщили в пресс-центре мэрии города.

Инициатива по внедрению современной техники принадлежит мэру Казани Ильсуру Метшину. Роботы оснащаются различным навесным оборудованием: зимой могут использовать снегоотвал и шнекоротор, а в теплое время года – щетки и мульчеры для уборки территорий и стрижки газонов.

Использование такой техники позволит снизить нагрузку на сотрудников в периоды сезонного увеличения объемов работ. Заряда аккумуляторов хватает на 6–8 часов, машины способны преодолевать уклон до 35 градусов и работать при температуре до –30 градусов.

Одна из платформ управляется дистанционно на расстоянии до 200 метров. Вторая поддерживает как удаленное, так и ручное управление из кабины. После оценки технических характеристик роботов вывели на улицы Казани. В тестовом режиме специалисты проверят эффективность машин и их пригодность для работы в условиях городской инфраструктуры.

Ранее в Казани уже испытывали беспилотного робота-газонокосильщика и наземные беспилотники для уборки снега.

#беспилотники #Роботы #Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Казани прозвучали сирены из-за воздушной тревоги

10 сентября 2026
Дробное бабье лето в «нервную» осень: синоптики рассказали о погоде в Татарстане

Дробное бабье лето в «нервную» осень: синоптики рассказали о погоде в Татарстане

11 сентября 2026
Новости партнеров