«Революционные изменения»: Абдулганиев объяснил новые правила мобильной торговли

Уполномоченный при Раисе Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев посетил стоянку фудтраков в парке «Урам», где встретился с предпринимательницей Миляушой Валеевой и рассказал о новых правилах мобильной торговли.

Одним из главных изменений стала возможность менять место размещения мобильного торгового объекта в течение сезона. Раньше предприниматели не могли переносить фудтрак с одной точки на другую.

Абдулганиев назвал возможность перемещения мобильных торговых объектов «революционным изменением».

«Для предпринимателей это дает возможность работать там, где в данный момент больше покупателей, что напрямую влияет на выручку. А значит, можно прогнозировать в ближайшие годы рост этого сегмента торговли», – пояснил Фарид Абдулганиев.

В Татарстане насчитывается около 500 тыс. самозанятых. При получении дохода от физических лиц ставка налога на профессиональный доход для них составляет 4%.

«Новый закон дает самозанятым новую рыночную нишу для проявления своей предпринимательской жилки», – подчеркнул бизнес-омбудсмен.

При этом федеральный закон задает общие правила, а конкретные механизмы регулирования мобильной торговли будут закрепляться в региональных и муниципальных актах. Абдулганиев отметил, что их применение также будут анализировать.

«Мы будем анализировать каждый такой акт, вести мониторинг обращений, помогать предпринимателям на местах и защищать их в каждом случае необоснованного отказа. Моя задача – чтобы новый закон работал на бизнес, а не против него», – резюмировал он.