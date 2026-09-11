Путин: Против России введено 30 тыс. санкций, но ее экономика стала сильнее

Президент России Владимир Путин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Против России введено 30 тыс. санкций – почти вдвое больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.

«Вот такая статистика», – констатировал российский лидер (цитата по ТАСС).

Однако, по оценке Путина, запущенные в российской экономике структурные изменения позволили сделать ее «более сильной, устойчивой и мобильной».

В свою очередь, уверен Президент РФ, сами государства – инициаторы санкций сталкиваются с экономическим спадам и не могут проводить инновационную политику, подобную российской.

«В странах – инициаторах санкционного давления, перед которыми в полный рост встает проблема бюджетных дефицитов, растущих государственных долгов и промышленного спада, не удается проводить такую [инновационную] политику», – поделился своим видением ситуации Владимир Путин.