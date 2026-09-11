Беляков: Безопасность избирателей в Татарстане обеспечат беспрецедентные меры

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Вопросы безопасности участников избирательного процесса в Татарстане находятся на особом контроле, сообщил председатель Экспертного совета при ЦИК Татарстана Роман Беляков на встрече «Добро пожаловать в студенчество Татарстана» в Казанском государственном аграрном университете.

«Сегодня под руководством Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, наших силовых структур, противовоздушной обороны, ФСБ, МЧС, МВД предпринимаются беспрецедентные меры безопасности, чтобы каждый, кто посетит избирательный участок в эти три дня, мог быть спокоен за свою жизнь и безопасность», – сказал Беляков.

Он отметил, что выборы являются одним из важнейших этапов общественно-политической жизни страны, отдельно обратившись к молодым людям, которые впервые получат право проголосовать.

«Мы, работники системы ЦИК, всегда с огромным уважением и вниманием относимся к впервые голосующим», – подчеркнул председатель Экспертного совета при ЦИК РТ.

Беляков призвал жителей Татарстана прийти на избирательные участки и принять участие в голосовании, отметив, что следующий период федеральных выборов будет нескоро.

«Приглашаю прийти на выборы и проголосовать за будущее России. Тем более что до больших федеральных выборов остается достаточно долгий срок. Следующие выборы пройдут только весной 2030 года», – сказал он.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».