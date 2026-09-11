В Татарстане членами участковых избиркомов являются более тысячи медработников

Членами участковых избирательных комиссий в Татарстане являются более тысячи медицинских работников. Об этом на брифинге в информационном центре «Точка выбора» сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«На сегодня все обращения избирателей получили обратную связь. Такую работу невозможно осуществить малым коллективом – это огромная команда, которая обеспечивает деятельность участковых избирательных комиссий. Из них порядка семи тысяч работников образования, четырех тысяч работников культуры, более тысячи врачей и медиков. Это те люди, которые на 10 дней становятся членами нашей команды и защищают избирательные права», – рассказал он.

Андрей Кондратьев также отметил работу силовых ведомств по организации выборного процесса, труд волонтеров и тысяч наблюдателей.

Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев добавил, что в дни голосования медицинские учреждения будут работать в штатном режиме. Более 1500 человек будут заняты только в оказании скорой медицинской помощи.