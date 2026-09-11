В Татарстане пройдет обучение волонтеров для работы на выборах

В Центральной избирательной комиссии Татарстана 14 сентября пройдет республиканское обучение волонтеров, которые будут помогать избирателям в дни голосования 18–20 сентября.

К обучению в формате видеоконференции подключатся волонтеры из всех муниципальных образований республики. Участникам расскажут о правах и обязанностях волонтеров на избирательных участках, действиях в нештатных ситуациях и основах первой помощи.

Отдельно волонтеров обучат правилам сопровождения маломобильных избирателей, а также людей с нарушениями зрения и слуха.

Занятие пройдет 14 сентября с 13:00 до 15:00 в зале заседаний ЦИК Татарстана. Спикерами станут председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, ректор Казанского государственного медицинского университета Айрат Фаррахов, руководитель Школы электорального волонтера Динара Чепигина и профессор, заведующий кафедрой симуляционных методов обучения в медицине КГМУ Сергей Булатов.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

В Татарстане в дни голосования также пройдут дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.