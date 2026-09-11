Татарстанцам предлагают поддержать лучших наставников региона

До 30 сентября текущего, 2026 года в мессенджере МАКС продлится открытое публичное голосование за участников проекта «Знание.Наставники». Пользователи смогут поддержать наставников из школ и организаций среднего профессионального образования и помочь определить победителей специальных номинаций «Народное признание – лучший наставник общего образования» и «Народное признание – лучший наставник СПО», сообщает пресс-служба общества «Знание».

Предыдущие отборочные этапы проекта прошли около 3 тыс. наставников. Татарстан представляет 81 участник из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Елабуги, Нурлата, Лениногорска, Буинска, Зеленодольска, Нижнекамска, Кукмора, Тетюшей, Чистополя, Бугульмы, Азнакаева, Мамадыша, Мензелинска, Бавлов, Лаишево, села Высокая Гора, села Печищи (Верхнеуслонский район), поселка Березовка (Бугульминский район), деревни Чукри-Аланово (Кайбицкий район), села Песчаные Ковали (Лаишевский район), села Шадки (Тюлячинский район), села Красновидово (Камско-Устьинский район), Кукморского района, Тюлячинского района, села Лубяны (Кукморский район), поселка городского типа Актюбинский (Азнакаевский район), села Чувашский Брод (Алькеевский район), деревни Табар-Черки (Апастовский район), села Русское Макулово (Верхнеуслонский район), Кайбицкого района, Арского района, Бугульминского района и Зеленодольского района.

Каждый пользователь национального мессенджера сможет отдать один голос за одного участника. По итогам будут определены 20 победителей – десять лучших наставников общего образования и десять лучших наставников СПО, набравших наибольшее количество голосов. Итоги голосования будут объявлены не позднее 9 октября. Поддержать своего кандидата и принять участие в выборе лучших наставников можно по ссылке.

«За каждой наставнической историей стоит человек, который в нужный момент оказался рядом, помог поверить в себя, найти направление и сделать первые шаги к развитию. <...> на участие поступило более 15 тыс. заявок, и по итогам отбора в следующий этап прошли 3 тыс. участников. <...> Уверен, что народное голосование поможет отметить тех специалистов, чей ежедневный вклад в развитие детей и молодежи заслуживает особого внимания и признания», – заявил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Знание.Наставники» – совместный проект Министерства просвещения РФ и Российского общества «Знание», направленный на оценку эффективности просветительской работы наставника в образовательной организации. Он проходит с апреля по декабрь 2026 года и объединяет наставников-руководителей, педагогов и советников директоров по воспитанию.

По итогам проекта 1600 наставников получат денежное поощрение в размере 50 тыс. рублей, а 200 участников с наиболее высокими результатами пройдут специальную обучающую программу по обмену лучшими практиками. Победители в специальных номинациях получат электронные дипломы, подтверждающие общественное признание их деятельности.